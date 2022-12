Dentro de todo lo positivo que dejó la victoria de la Selección Argentina ante Polonia, también hay un motivo para preocuparse: Ángel Di María. El jugador de la Juventus dejó el campo de juego a los 13' del segundo tiempo y vivió los minutos finales con hielo en una de sus piernas. Ahí se encendieron las alarmas.

"Sintió algo en el cuadriceps, se puso duro y preferimos sacarlo", explicó Lionel Scaloni después del encuentro y agregó que "está bien, en principio". Este jueves le harán estudios a Fideo para determinar si efectivamente hay lesión muscular o es solo una contractura.

En el cuerpo médico de la Selección confían en que el futbolista de 34 años no tenga lesión y, de esta manera, llegue al choque de octavos ante Australia. El tiempo tampoco juega a favor, ya que dicho compromiso será este sábado. Muy pocos días de recuperación.

+ La bronca de Scaloni por el calendario

"No tenemos tiempo de descanso. Somos los primeros del grupo y tenemos que jugar en muy poco tiempo. Me parece una locura, es algo que no puedo entender", explicó el DT y agregó: "No están dadas las condiciones para jugar dentro de dos días, pero es igual para los dos. Podríamos haber tenido más descanso".