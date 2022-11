La espera se está terminando. Solo restan horas para que la Selección Argentina debute en Qatar 2022 en lo que será el primer partido en el Grupo C en donde la Albiceleste jugará ante Arabia Saudita en el Estadio Lusail a las 7 de la mañana en el horario de nuestro país, que en paralelo serán las 15 horas de las tierras qataríes.

En la previa de este encuentro, tanto Lionel Scaloni como Leo Messi hablaron en conferencia de prensa en donde hablaron sobre sus sensaciones de cara al debut frente a Arabia y respecto a todo el Mundial en sí, además de dejar en claro que el equipo está listo y que la Pulga no tiene ningún problema físico, por lo que todas las dudas se despejaron sobre estas cuestiones que marcaban agenda en las últimas horas.

Horas después de las declaraciones de Messi en la rueda de prensa, el capitán de la Selección le brindó una entrevista a la FIFA y allí, dejó una frase que nos destrozó a todos al recordar a Diego Armando Maradona y su ausencia por primera vez a una cita mundialista. Es que claro, estando a punto de cumplirse dos años desde su partida física a causa de un paro cardiorespiratorio, Qatar 2022 será el primer Mundial desde que sucedió tal trágico hecho el 25 de noviembre de 2020.

Sobre esto, Leo fue claro y sentenció: "Es raro no verlo en la tribuna, no ver a la gente enloquecer cuando aparece, lo que transmitía, lo que le hacía sentir al resto. Va a ser especial que no esté presente”. Y como si esto no fuera suficiente, el capitán argentino definió a "Pelusa" de gran manera: "Él amaba la Selección. Siempre estuvo y siempre va a estar desde algún lado".

Tanto como jugador como siendo el entrenador o mismo como un hincha más, Diego siempre supo estar presente en los Mundiales acompañando a la Selección y esta cita en tierras qataríes será la primera en la que no estará presente físicamente. Pero como mencionó Messi, desde algún lugar estará alentando.

