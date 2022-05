La obtención de la Copa América en Brasil el año pasado dejó muy atrás lo ocurrido en Rusia tres años atrás. En 2018, el combinado nacional regresó en octavos de final luego de caer ante Francia, equipo que terminó siendo campeón.

Una muy mala fase de grupos obligó a los de Jorge Sampaoli a medirse con Les Bleus, quienes terminaron sufriendo en los minutos finales cuando el marcador marcaba 4-3. Uno de los protagonistas de aquel duelo no es otro que Ángel Di María, autor del primer tanto albiceleste en el Kazan Arena.

El Fideo pasó por el programa de Matías Martin y contó parte de lo que se vivía internamente por esas épocas: "No sé, hubo muchas cosas raras, muchas cosas que pasaban y no pasaban. Es muy difícil, al final terminamos pasando a octavos de la nada porque fue gracias a Marcos Rojo que no sé por qué estaba en el área".

Por último, realizó una autocrítica y dejó en claro que el trabajo hecho en Rusia no estuvo a la altura de la historia del combinado nacional: "Sinceramente, si tenemos que ser realistas, siento que merecíamos quedar afuera en fase de grupos. No estábamos haciendo nada bien para pasar a octavos".