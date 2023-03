La Selección Argentina tendrá su fiesta en el Estadio Monumental ante Panamá, pero con la ausencia de uno de los protagonistas de la Copa del Mundo. ¿Por qué no juega el Papu Gómez y por qué ni siquiera viajó a Argentina?

El Papu Gómez será la gran ausencia en el encuentro amistoso de la Selección Argentina ante Panamá. Todos los campeones dirán presente para festejar el título de la Copa del Mundo junto al público en el Estadio Más Monumental.

El partido en sí pasó a un segundo plano, y lo más importante son las celebraciones, por lo que se esperaba que al menos pudiera asistir a los festejos y recibir el cariño de los hinchas argentinos. Esto no sucederá.

Dentro de las especulaciones por una posible mala relación con el resto del plantel, la cual no son más que conjeturas sin fundamentos claros, el Papu no pudo viajar a Argentina. El delantero se encuentra recuperándose de una lesión en el tobillo que lo tiene marginado de los partidos del Sevilla.

Aunque ya se sabía que no iba a poder sumar minutos en este amistoso, todos creían que viajará para formar parte de los festejos de manera simbólica. Sin embargo, el club español no lo dejó viajar, ya que no quieren que interrumpa su recuperación, la cual la está haciendo en España.

