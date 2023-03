La Selección Argentina se encuentra en una total fiesta tras lo que fue la tan recordada consagración en el Mundial de Qatar 2022. De esta manera, ante Panamá en el Estadio Monumental, los campeones fueron más que homenajeados en un hecho que posteriormente se reptió en el predio de la AFA como asi también en la previa al sorteo de la Copa Libertadores en la sede de la Conmebol.

Sin embargo, entre tanta emocion y conmemoración, el seleccionado argentino tuvo un gran ausente y se trata de nada menos que el Papu Gómez, jugador que fue titular en el debut del equipo de Scaloni en Qatar ante Arabia Saudita. ¿A qué se debe su ausencia y que fué lo que pasó?

¿Qué pasó con el Papu Gómez y la Selección Argentina?

A partir de esto, se puede saber oficialmente que el Alejandro Gómez no pudo viajar con la Selección Argentina a raíz de un impedimiento por parte del Sevilla, club en el cual se encuentra actualmente. De esta forma, tras sufrir una lesión en su tobillo durante su estadía en el Mundial, el ex San Lorenzo debe recuperarse de su dolencia de cara a los partidos que se avecinan en la temporada.

Cabe recordar que el Sevilla se muestra a tan solo 2 puntos de los puestos de descenso en La Liga de España por lo que la presencia del argentino será más que fundamental.

Dicha esta salvedad, otros de los posibles motivos que han salido de manera no oficial plantean la existencia de una ruptura en el vínculo entre los jugadores de la Selección y el ex atacante de Atalanta. No obstante, nada esta confirmado en esta sintonía por lo que no puede saberse a ciencia exacta si la relación realmente esta quebrada.

Lo único que se sabe es que el Sevilla, club al cual el jugador pertenece por contrato, no lo dejó venir por su lesión de la cual debe recuperarse rápidamente para jugar los partidos que restan de la temporada. ¿Volverá a estar citado?

Las palabras de De Paul tras la ausencia de Gómez