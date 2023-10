Este jueves, en el partido que terminó con victoria 1-0 sobre Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, Emiliano Martínez se convirtió en el arquero con más minutos consecutivos sin recibir gol en la historia de la Selección Argentina y una vez finalizado el encuentro expresó sus primeras sensaciones: “Me generó lágrimas de emoción”, dijo.

Dibu llegó al Monumental con un acumulado de 532 minutos sin que le convirtieran y sabiendo que estaba a tiro de los 606 minutos del récord que hasta anoche le pertenecía a Germán Burgos. Una vez finalizado el partido ante Paraguay, se adueñó de esa marca que ahora quedó fijada en 622 minutos y que buscará continuar extendiendo cuando Argentina visite a Perú en Lima, el próximo martes.

“En el primer tiempo no miraba cuánto iba porque faltaba mucho, pero en el segundo, cuando iban 28 o 30 minutos, pensaba en si lo había cumplido. Era algo que lo tenía adentro. El primero que me lo dijo fue Paredes, y después me lo mandaron mis amigos, mi familia. Es difícil no pensarlo”, dijo el arquero campeón del mundo al término del partido contra Paraguay, que además le permitió a la Selección Argentina liderar en soledad la tabla de las Eliminatorias.

“Me generó lágrimas de emoción por lo enfermo que soy, cómo trabajo y lo que genero afuera de la cancha. Es un mimo para mí y para toda mi familia”, confesó Dibu, quien no recibe goles desde la final del Mundial 2022 que se disputó en Qatar, ante Francia, por parte de Kylian Mbappé, quien aquel día le marcó tres.

Toda la Selección pendiente de Dibu

Rodrigo De Paul, otro de los grandes referentes que tiene la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni, reveló que todos en el plantel estaban pendientes de que Emiliano Martínez pudiera lograr su récord personal, pero que lo manejaron con mucha cautela para “no quemarlo”.

“Lo sabíamos porque esas cosas aparecen en la tele, pero nadie lo quería decir para no quemarlo. Y esta tarde estábamos todos con los masajistas y él va y dice ‘hoy si cumplo 74 minutos…. Y nosotros le dijimos ‘¿Para qué lo decís?’. Pero él es así, no se aguanta. Es espontaneidad, lo queremos un montón, suma un montón y tiene un récord recontra merecido. Ya es historia de la Selección Argentina pero sigue escribiendo páginas”, reveló el mediocampista.

También Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina que tras perderse el partido con Bolivia hizo su reaparición ingresando en el segundo tiempo, quiso dedicar unas palabras al Dibu por su nuevo récord: “Se lo merece. Es una bestia y me pone muy contento por él. Lo tiene merecido porque es un fenómeno y un personaje también”, aseguró.

La foto de Dibu que enterneció a todos en las redes sociales

Previo al inicio del partido ante Paraguay, cuando los jugadores se encontraban ya sobre el terreno de juego formados para cumplir los protocolos, hubo una escena entre Emiliano Martínez y la niña que lo acompañó en la salida al Monumental que generó mucha ternura una vez que se replicó en las redes sociales. En la foto, que también fue compartida por Dibu, se lo ve posando sus manos en sus hombros y a ella apoyar una de sus manos sobre su guante. Poco después se supo que la niña es sobrina del arquero.