Desde que dio a conocer la lista de convocados hace poco más de una semana, Lionel Scaloni sufrió varias bajas por lesión. La última de ellas fue la de Valentín Carboni, el juvenil que está dando sus primeros pasos en la Selección Argentina. Tras ser licenciado el día previo a enfrentar a Venezuela, este viernes se hizo lo estudios y los mismos arrojaron que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Carboni será operado en los próximos días y ya comenzará la recuperación, la cual se estima que demandará entre seis y siete meses. Sin dudas, es una pésima noticia para él, para su club y también para Lionel Scaloni, que lo citó para los amistosos de junio y también para la Copa América. En octubre también fue convocado para las Eliminatorias Sudamericanas, pero por esta lesión fue desafectado.

La carrera de Valentín Carboni

Valentín Carboni nació en Buenos Aires, pero vivió muchos años en Italia. Por tal motivo, representó a la Nazionale en la Sub 17, pero a partir de la Sub 20 se inclinó por Argentina y jugó por la Albiceleste tanto en Sub 20 como en la Mayor. A nivel clubes, se formación fue en Inter de Milán y allí jugó algunos partidos en el primer equipo, pero de cara a la temporada 2023/24 fue cedido a Monza y allí tuvo un gran rendimiento. Tras su participación en la Copa América pasó a Olympique Marsella. En lo que va de temporada lleva solo dos partidos jugados allí.

Carboni jugando para Olympique Marsella. (Foto: IMAGO).

En relación a la Selección Argentina Mayor, Lionel Scaloni lo citó por primera vez para la fecha de amistosos de marzo y tuvo su estreno oficial en el triunfo por 3 a 1 ante Costa Rica, el cual quedó en manos de la Albiceleste por 3 a 1. En junio fue convocado nuevamente y allí tuvo su debut como titular en la victoria por 4 a 1 ante Guatemala. En la Copa América 2024 jugó por la tercera fecha de la fase de grupos contra Perú, en el triunfo argentino por 2 a 0.