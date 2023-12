Sin Dibu Martínez, los tres arqueros finalistas para el premio The Best

Hace poco tiempo, Emiliano Martínez recibió otro enorme galardón. El mismo tuvo que ver con el Trofeo Yashin, el premio al mejor arquero de la temporada que es otorgado por la prestigiosa revista ‘France Football’. A su vez, dicho medio de comunicación también lo incluyó entre los nominados para el Balón de Oro que terminaría conquistando Lionel Messi.

Luego de ello, Dibu, figura absoluta de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, siguió demostrando todas sus cualidades, no solamente en la Albiceleste sino también en Aston Villa, donde ya es una pieza clave y un ídolo para los hinchas. Por ello es que, en las últimas horas, tuvo lugar una sorpresa contundente.

Es que el nacido en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, no fue incluido entre los finalistas para el premio The Best 2023 que otorgará la FIFA el próximo 15 de enero en Londres. No es un detalle menor que Dibu sí se alzó con el premio en la edición pasada, la cual sí comprendía la mencionada Copa del Mundo de Qatar.

En esta oportunidad, la FIFA considera el período compuesto entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023 para la edición 2023 de este galardón. De todas maneras, no deja de ser una novedad teniendo en cuenta el gran presente que atraviesa quien acumula 36 compromisos oficiales con la Selección Argentina.

Es atinado señalar que, al mismo tiempo que se confirmó la ausencia del arquero surgido de las divisiones inferiores de Independiente y con pasado en Arsenal, Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe y Reading, también se oficializaron los tres finalistas que irán por el galardón.

Para muchos, el principal candidato para quedarse con el premio The Best 2023 al mejor arquero es el brasileño Ederson, determinante en el triplete diagramado por Manchester City durante la pasada temporada. El portero fue figura en las conquistas de la UEFA Champions League, la Premier League de Inglaterra y la FA Cup de Inglaterra.

Paralelamente, los otros dos finalistas son el belga Thibaut Courtois y el marroquí Yassine Bounou. El primero fue clave para Real Madrid hasta la severa lesión sufrida en el mes de agosto, mientras que el segundo maravilló con Sevilla en la UEFA Europa League antes de desembarcar en Arabia Saudita para miliar en el poderoso Al-Hilal.

El presente de Dibu Martínez

Emiliano Martínez acumula 17 partidos y 22 goles recibidos en la presente temporada con Aston Villa.

Los otros que se quedaron afuera

Al igual que Emiliano Martínez, otros grandes arqueros como Ter Stegen, Jan Oblak, Alisson Becker, Mike Maignan y Gianluigi Donnarumma se quedaron afuera de la final.