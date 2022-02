Colo Colo volvió a igualar en este Campeonato Nacional 2022 y ahora frente a Audax Italiano. El Cacique suma su segundo empate en línea, pues en la segunda fecha hizo lo mismo en su visita a La Serena.

Sin embargo, esta vez a pesar de crearse varias situaciones de gol, no pudo salir del empate 1-1 y se fue desesperando a medida que avanzaban los minutos, provocando que el equipo perdiera aquel juego característico que impone Gustavo Quinteros.

Incluso, hubo un penal para que el Cacique se pusiera 2-0 en el marcador y fue Gabriel Costa quien se encargó de ejecutarlo, pero el volante no tuvo una buena definición y el portero Joaquín Muñoz terminó conteniendo el remate. Luego de aquello, el seleccionado peruano no pudo encontrarse en la cancha y terminó siendo reemplazado en el segundo tiempo. Por supuesto, las críticas no se dejaron esperar por parte de algunos hinchas, algo que ya viene ocurriendo desde la pasada fecha.

En esa línea, es que para Marcelo Barticciotto las críticas hacia el jugador albo no son justas. De hecho, creen que hasta tienen un tono hasta de crueldad y de burla. Además, el ídolo albo se refirió a que el peruano fue uno de los mejores del pasado torneo.

“Yo creo que es muy injusta la crítica hacia Costa. Digo, uno puede criticar a un futbolista, pero esta crítica es como demasiada cruel e inclusive hasta burlesca, me parece totalmente injusta. Yo digo que el año pasado no solo tuvo un veranito de San Juan, sino que me perece que fue uno de los mejores jugadores e incluso del Campeonato. Creo que estuvo entre los dos o tres mejores de Colo Colo y ahora van tres partidos", dijo Barti en Al Aire Libre en Cooperativa.

Por último, el ídolo colocolino cree que se le está cargando mucho la mano a Costa y reconoce que le falta aún afinar ciertos detalles, pero también resalta que es algo temprano como para empezar a criticarlo.

“Está bien, entiendo que se genera muchas situaciones de gol para ser un volante y que no define bien, que las termina errando y que Colo Colo podría tener muchos más puntos de los que tiene, porque me parece que en el segundo partido que tuvo Colo Colo o en el primero erró también dos o tres. Claro, eso se nota y es evidente, pero me parece muy injusto que vayan todas las críticas hacia él, sé que tiene que afinar ciertas cosas. Me parece muy pronto como para caerle”, cerró el ex jugador.