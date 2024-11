El ex futbolista analizó el pasar del deportista donde apunta, que nunca ha sido tan determinante en La Roja.

Patricio Yáñez se cansa de este jugador en la selección chilena: "Ya ha jugado mucho y no pasa absolutamente nada"

Este martes, la selección chilena recibe a Venezuela en una de las últimas esperanzas que existen para seguir peleando una opción de poder llegar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Y una de las grandes dudas que tiene el entrenador Ricardo Gareca, es en la parte del mediocampo, ya que el jugador del América de México, Diego Valdés, no terminó el entrenamiento de este lunes en Juan Pinto Durán.

De no llegar, su lugar sería ocupado por Maximiliano Guerrero, algo que se irá definiendo durante este martes en las horas previas al compromiso. Algo, que al menos a algunos los tiene contentos.

Todo, porque sienten que el ex Audax Italiano no ha sido un jugador que marque diferencias y en ese sentido, Patricio Yáñez empatiza con aquellos que mantienen esa opinión.

“Hay varios que prefieren que no juegue Valdés y que entienden que con un jugador como Cepeda, Chile podría tener un ida y vuelta más importante. El recorrido por las bandas ha sido escaso”, afirmó Yáñez en el Programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura.

Pato Yáñez: “Con él no pasa absolutamente nada”

En ese sentido, el ex jugador continuó con sus argumentos. “Coincido con muchos de ellos que dicen ‘Valdés, no más a nivel de selección’, yo estoy de acuerdo. Si buscar otra cosa no significa desechar a Valdés de la selección”, aseveró.

Finalmente, ratificó que nunca ha sido un jugador tan determinante en La Roja. “Pero, si ya has jugado una cantidad de partidos con él y no pasa absolutamente nada en la respuesta que el técnico pide, exige y lo reclama el sistema, mejoremos. Cambiemos con otra cosa y me parece que lo de hoy puede ser una buena alternativa con lo de Hormazábal y Guerrero”, concluyó Yáñez.

Valdés, cuestionado por Pato Yáñez (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de Chile?

Este martes 19 de noviembre a las 21 horas, la selección chilena recibe a Venezuela, en cotejo correspondiente a la duodécima fecha de las eliminatorias.