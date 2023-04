Colo Colo consiguió los tres puntos ante Monagas esta noche en el Estadio Monumental, gracias al solitario gol de penal de Carlos Palacios. Con la victoria, los Albos treparon hasta la cima del grupo F de la Copa Libertadores.

Sin embargo, no fue una noche del todo tranquila en el día del aniversario n°98 del club, ya que durante el partido hubo diversos incidentes que podrían terminar en una sanción para el club.

Bengalas encendidas en el sector norte del estadio podrían hacer que Conmebol sancione a Colo Colo con un posible partido sin público tal como en la edición 2022. Al respecto, el portero albo Brayan Cortés habló en la zona mixta del estadio:

"La verdad que una lástima, a nosotros nos encanta jugar con la gente, más en casa, somos muy felices cuando nos vienen a apoyar, los verdaderos hinchas siempre están ahí pero siempre hay gente que perjudica en este tipo de cosas", comenzó disparando el iquiqueño sobre los incidentes.

Cortés lamentó una posible sanción a Colo Colo por bengalas encendidas | Foto: Guillermo Salazar

Sobre aquellos hinchas, Cortés complementó: "La verdad es que me calientan un poco y no solamente a mí, a la mayoría de mis compañeros, ya que una Copa es un especáculo lindo que se viene a disfrutar y a lucir y esas cosas no ayudan en nada. Ojalá no pase nada a mayores y tengamos más precaución".

También indicó lo que sienten los jugadores en la cancha cuando se detiene el compromiso por éstos incidentes: "Molesta porque para un poco el ritmo del partido, estamos nosotros muy bien, estamos jugando y por ahí nos puede desconcentrar".

"Ya nos sancionaron en el Campeonato. Ojalá se comporten, para nosotros es importante ese apoyo y ojalá no nos sancionen. Espero que esos pocos hinchas tomen conciencia porque para nosotros es muy importante jugar con todo el público", cerró el 'Indio'.