En Universidad de Chile, los desafíos son interesantes de cara a la temporada 2025. Los azules de la mano del técnico Gustavo Álvarez, volverán a competir en la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

Es por eso, que buscan poder cerrar cuanto antes los refuerzos que vengan a potenciar el plantel azul de cara al año que se aproxima, donde esperan poder obtener, ahora sí, el título del Campeonato Nacional de Primera División.

Mercado de fichajes de la U al 10 de diciembre

Una sola incorporación tiene la escuadra del Romántico Viajero. Mientras, algunos jugadores han emigrado, uno solo ha renovado y por cierto, suman y siguen los rumores.

Fichajes Universidad de Chile 2025: Altas

A la fecha, solo el atacante Julián Alfaro ha sido oficializado como refuerzo para el año que viene. El ex delantero de Magallanes, vuelve a la U, tras haber vivido su proceso formativo en los azules y el 2019 emigrar al Manojito de Claveles.

Julián Alfaro es el primer refuerzo de Universidad de Chile (Prensa UCH)

Fichajes Universidad de Chile 2025: Bajas

La baja que más duele en el ambiente azul es la del lateral Marcelo Morales. El oriundo de San Miguel, no renovó con los universitarios y su futuro está en el New York Redbull. Dejará un porcentaje del pase en el club, para una futura venta. Si bien, hay muchos rumores respecto a jugadores que no van a continuar en la U, todavía nada se ha confirmado, aún. Otro que marchó es el lateral Juan Pablo Gómez.



De todos modos, solo canteranos, algunos de ellos que estaban en calidad de préstamo, se sabe que no van a continuar.

Si bien, hay muchos rumores respecto a jugadores que no van a continuar en la U, todavía nada se ha confirmado, aún. De todos modos, solo canteranos, algunos de ellos que estaban en calidad de préstamo, se sabe que no van a continuar.

Bastián Tapia, Mauricio Morales, Enzo Fernández Pitto y Cristóbal Muñoz no serán azules en el 2025. Mientras que Cristian Chorri Palacios lucha por su permanencia, pese a lo complicado que puede ser.

También, jugadores como Federico Mateos, Emmanuel Ojeda, Fabricio Formiliano y Luciano Pons, si bien tienen contrato, su continuidad no está asegurada. Otro que podría partir, es el lateral Antonio Díaz.

El Shelo Morales seguirá su carrera en la MLS (Photosport)

Fichajes Universidad de Chile 2025: Renovaciones

A este día, solo el portero Cristopher Toselli firmó su renovación los azules y seguirá siendo el compañero en el puesto de Gabriel Castellón.

Aún no se sabe qué ocurrirá como dijimos con Palacios y a la espera de la firma están Marcelo Díaz y José Ignacio Castro.

Fichajes Universidad de Chile 2025: Rumores

El gran deseo de la dirigencia y del pueblo azul es Felipe Mora, pero su alta tasación y que tiene contrato vigente con el Portland Timbers lo hace inviable, asi es que en la U buscan a un centrodelantero.

En ese sentido, el nombre del uruguayo Octavio Rivero tiene prioridad, aunque en Barcelona de Guayaquil no se quieren desprender de él. También están en la lista Rodrigo Contreras y Rodrigo Holgado.

Rivero es el sueño de la dirigencia, pero en Ecuador no lo quieren soltar (Archivo)

En la zona media de la cancha, son opciones Gonzalo Montes y Javier Altamirano, como también el lateral Nicolás Fernández. Interesa Federico Ricca, pero por el momento no hay cupo y debiese emigrar un defensor.

Por cierto, el peruano Miguel Trauco fue ofrecido a la dirigencia.