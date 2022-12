¡Calma para los Albos!: Juan Martín Lucero no tiene ofertas y seguiría en Colo Colo

Una sorpresiva información en las últimas horas hizo que las aguas se volvieran a inquietar en Colo Colo y todo esto ante la posible salida de su goleador, Juan Martín Lucero, ante una supuesta oferta desde el fútbol de Brasil, según informaban distintos medios.

Ante este caso, desde Blanco y Negro tomaron cartas sobre el asunto y salieron a calmar las aguas sobre este rumor, dejando en claro de que el ‘Gato’ no se moverá del ‘Cacique’ por todo este 2023, siendo categorizado como una de las piezas claves para el equipo de Gustavo Quinteros.

¿La razón por la que Lucero no podría partir? Según informó al Aire Libre en Cooperativa, desde la interna de Colo Colo explicaron que el argentino no podrá salir de Colo Colo ya que no es posible hacer efectiva la cláusula de salida por el atacante.

Hace unas semanas Colo Colo hizo efectiva la compra de su pase por 900 mil dólares, cifra que será cancelada en dos cuotas y dentro de esta tratativa se planea una extensión hasta el año 2025. Lucero, quien tiene contrato hasta finales del 2023, si quiere salir del club durante el 2024, debería cancelar desde su bolsillo un millón de dólares por incumplimiento al trato.

Lucero se mantendrá en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

La misma fuente ya citada, señala que el único método por el cual Lucero puede dejar Colo Colo en esta temporada, es ante una oferta que sea tentadora en todo sentido para las arcas del club, ya que recién ahí en los ‘Albos’ podrían analizar y sentarse a conversar por la situación del jugador, algo que hasta día de hoy no ha ocurrido.

Profundizando en esta información, el representante de Juan Martín Lucero hasta la fecha no ha acercado ninguna oferta concreta por el jugador a Colo Colo y solo dejó entrever que le gustaría poder usar una clausula, en la cual desde los ‘Albos’ ya les dejaron en claro que no pueden realizar.

Con este escenario, la continuidad de Juan Martín Lucero en Colo Colo parece ser algo inminente y de no llegar una oferta bombástica por el jugador, el ‘Gato’ se mantendrá en el ‘Cacique’ por todo el 2023.