Rubén Espinoza sabe de victorias en el Estadio Monumental con Colo Colo. El delantero fue uno de los ganadores de la Copa Libertadores en 1991 y es una de las grandes figuras históricas de la institución. El oriundo de Tomé entró de lleno al área y sacó el habla tras la opción de Gabriel Costa de emigrar a la Universidad de Chile para la próxima temporada.

El exjugador sabe que Costa es un jugador identificado, pero que tampoco es uno de los emblemas de la institución. Por ello, Espinoza no le da tanta relevancia a la partida del uruguayo peruano. Eso sí, el foco está puesto para el ex delantero en que Blanco y Negro se esmere, rápidamente en encontrar a un refuerzo para sustituirlo de cara a la próxima edición de la Libertadores.

"Lo primero es que los tiempos cambiaron. Cada uno es un jugador profesional y solo pasa a ser un elemento más. Si decide ir a la U, ya está, que le vaya bien y Colo Colo, en cambio, debe estar ya pensando en un refuerzo y en qué quiere para jugar la Copa Libertadores", dijo en diálogo con Bolavip.

Además, Espinoza subrayó que "Colo Colo debe preocuparse del déficit grande que tiene en el plano internacional, para luchar por algo importante y pasar, al menos la primera fase".

Gabriel Costa podría celebrar estos goles ahora con la camiseta de la U (Agencia Uno).

Espinoza, de igual forma, le baja la caña a la posible partida de Costa. Si bien, el ex delantero lo encuentra un buen jugador no le duele su partida, ya que solo pasó un par de años por el Estadio Monumental.

"A mi la verdad, a esta altura, eso no tiene mucha importante si solo tiene un par de años en el club. Me molestaría si ocurriera con algún futbolista que sí fuera más emblemático. Este no es el caso y a priorir si no está en los planes, él (Costa) Puede ir donde quiera. Lo que más me preocupa ahora, insisto, es en el refuerzo que hay que traer", expresó.