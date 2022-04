Colo Colo consiguió un valioso triunfo como local frente a Alianza Lima en la Copa Libertadores. La escuadra alba se impuso por dos a uno en el marcador al club peruano con anotaciones de Juan Martín Lucero y Esteban Pavez, para mantener su campaña prefecta en el certamen internacional.

Carlos Caszely se tomó el tiempo para hablar de forma exclusiva con Bolavip, en la cual el ídolo colocolino se la jugó con el presente de del Cacique en la Copa Libertadores expresando que los albos tienen todo para sortear la fase de grupos.

“La primera ronda Colo Colo la pasa, sí o sí, así como está jugando la pasa fácil, después, bueno me preguntan cuando pasemos Lo que más me gustó fue el cabro Pavez, hizo un golazo, es impresionante cómo está jugando y Suazo uf, todo el equipo anduvo bien, peor Pavez y Suazo fueron jugadorazos”.

Pero eso no fue todo, debido a que también el exfutbolista agregó que “No se terminó sufriendo, Colo Colo fue mucho más que Alianza Lima, mucho más, tuvo problemas con los palos no más, tres palos dicen que el Cacique llegó mucho y eso siempre va a ser bueno, cuando no se llega, se complica”.

Finalmente, el ‘Chino’ apuntó a que “Le he visto dos partidos de Copa y los dos han sido muy buenos porque llegaron ocho-diez veces, tres palos y eso habla por sí solo, pasa que no siempre se tiene la suerte de que pegue en el palo y entre, pero Colo Colo fue muy superior”.