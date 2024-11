Tiago Nunes golpea la mesa en Universidad Católica y tiene al primer cortado para la temporada 2025: "No va a seguir"

Universidad Católica ha tenido una temporada 2024 para el olvido, donde a principio de año no se pudo meter a la fase de grupos de Copa Sudamericana, quedó eliminado en Copa Chile ante un equipo de Primera B y se despidió muy temprano del Campeonato Nacional 2024.

Pese al mal año que ha tenido Tiago Nunes y sus dirigidos, lo cierto es que en la última fecha los cruzados podrían abrochar el paso a la Copa Libertadores de América si logran derrotar a Coquimbo Unido y permanecer en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Independiente si es Libertadores o Copa Sudamericana, la UC tiene asegurada su presencia internacional la próxima temporada y, para eso, ya empiezan a ver lo que será el plantel para el próximo año.

Castillo no va más en la UC. | Foto: Photosport

En esa línea, el periodista Marco Escobar de D Sports aseguró que el DT brasileño ya tiene al primer cortado que no seguirá el próximo año en San Carlos de Apoquindo: “Nicolás Castillo no va a seguir, no está en los planes para el 2025”, dijo.

“Los hinchas creían que iba a tener la posibilidad de seguir, pero también hay temas fuera de la cancha y también de rendimiento”, sumó en la información en el programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

Así las cosas, todo indica que el paso de Nicolás Castillo por Universidad Católica llegó a su fin. El delantero, en lo que va del año, acumula 12 presencias con la camiseta de la UC y tan solo dos goles anotados.

UC vs. Coquimbo Unido, día y hora

Universidad Católica cerrará la temporada 2024 recibiendo a Coquimbo Unido en el Estadio Santa Laura este sábado 9 de noviembre a las 6 de la tarde, compromiso válido por la Fecha 30 del Campeonato Nacional 2024.