Finalizado el encuentro en donde Colo Colo derrotó por 2-1 a Cobresal por la décima fecha del fútbol nacional, el Gerente Deportivo del Cacique Daniel Morón conversó con los medios de comunicación y se refirió al tema de la noche en Estadio Monumental, el cual es la programación del partido ante la Universidad Católica.

“Esperábamos que la programación para los equipos que estamos en Copa Libertadores fuera un poco más benévola. Pensamos que se podía jugar el sábado dado lo que había pasado con el Clásico universitario. Elevamos la solicitud a la ANFP y nos dijeron que dependía de Universidad Católica, pero ellos nos dijeron que tenían un acuerdo con los vecinos y actividades programadas, por eso era imposible cambiar la fecha”, inició indicando Morón.

Siguiendo la misma línea, el ex portero del Cacique expresó que la ANFP pudo haber tenido más consideración con la programación del clásico ante la UC, tal como lo tuvieron con los Cruzados cuando tuvieron que enfrentar a la Universidad de Chile, vísperas a su debut de la Libertadores ante Talleres.

“La ANFP lo pudo haber programado antes, ya tenían la fecha de Copa Libertadores con anticipación y podían dejarlo para el sábado como el clásico universitario. Ahí partimos con una falta de ayuda a los equipos que estamos participando en Libertadores y Sudamericana. Pero ya está, habrá que jugar el domingo y recuperar a los jugadores lo más rápido posible para jugar con un poderoso de América”

“Lamentablemente tenemos que hablar de eso, no quisiéramos hacerlo si hacían la misma programación que para Católica vs la U. Me encantaría hablar de otra cosa y no de esto, pero tengo que hacerlo porque a final de cuentas pensamos que no hay ayuda de quienes necesitamos. El señor (Francis) Cagigao nos pide a los clubes que ayudemos a las selecciones menores, donde tenemos muchos jugadores, y lo entendemos, pero tendremos que en algún momento decir que miren a nuestra casa, porque damos, ponemos la mejilla y la volvemos a poner, pero disculpen por lo que voy a decir, somos unos pelotudos”, dijo rotundamente.

Finalmente, Morón se refirió al tema de las renovaciones en el plantel del Popular, a lo que el Gerente del Cacique dejó en claro cuáles son las situaciones actuales de jugadores como Gabriel Suazo y Brayan Cortés.

“Estamos en negociaciones con Brayan (Cortés) y Gabriel (Suazo), esperamos que pudieran después de la Libertadores o a fin de año ir a Europa, es lo que queremos, que los de casa debuten en Colo Colo, jueguen un torneo internacional, maduren y se vayan. Es muy legítimo lo que quieran los jugadores, es un proceso y hay que completarlo. Los procesos de Cortés y Suazo están completos y me encantaría que mañana tengan una oferta para ir a grandes ligas y aseguren su futuro. Trabajamos en la renovación de ellos, también de Joan Cruz, Daniel Gutiérrez, Luciano Arriagada”, cerró.