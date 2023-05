Brayan Cortés quedó fuera del equipo titular en Colo Colo por un problema que va más allá de lo futbolístico. El arquero por ahora medita la opción de salir del Cacique con el objetivo de encontrar minutos y no perder su puesto en la Selección Chilena.

Históricos arqueros del fútbol chileno le entregaron consejos al iquiqueño sobre la decisión a tomar en su futuro. El primero fue Patricio Toledo. "Se han escuchado tantas versiones. No sé cuál fue la magnitud del error que cometió para haberlo sacado de la titularidad y prácticamente se tenga que ir de Colo Colo", adelantó en diálogo con Bolavip Chile.

El ex golero de la Universidad Católica le entregó la sugerencia de partir de Macul: "No sé cuál fue la magnitud de su error, pero si el técnico le dice que con él ya no va a jugar más, que ya no tiene posibilidad por el error que cometió, yo lo primero que hago es hablar con mi representante y decirle que me saque lo más pronto posible de ahí para poder tener otra posibilidad y seguir luchando por el puesto en la Selección. Muchos arqueros no tenemos y creo que él jugando no tendría problemas para ser nominado .Mientras esté en la banca en Colo Colo va a ser muy difícil que lo vuelvan a norminar".

Toledo se refirió al tema que tiene fuera a Brayan Cortés: "Por lo que yo he escuchado, me parece que Quinteros no quiere contar más con él. Tiene que haber sido muy grave o más de una (...) Más allá de que futbolísticamente sea muy buen aquero, a lo mejor en su parte personal de disciplina no está siendo coherente con su profesión".

Brayan Cortés perdió la titularidad en Colo Colo (Foto: Photosport)

Por último, fue más crítico con el seleccionado nacional: "Como técnico tengo que tener un arquero confiable, que no esté pensando que en cualquier momento se va a mandar una embarrada y tengo que castigarlo. Uno tiene que tener un arquero confiable, que le responda y que en su parte personal y privada se comporte a la altura de un profesional".

Óscar Wirth fue duro con el arquero albo: "Quiere ser titular, pero su conducta no guarda relación con lo que tiene que hacer un titular. Al final es el responsable de las cosas que están pasando, nadie más. Es muy fácil llenarse de comentarios y cosas que se ven sensatas, sin colocar la responsabilidad que tengo en todas las cosas. Acá pasó algo y el único responsable es él".

"Por lo menos debiera demostrarle una cosa diferente al técnico de la Selección o Colo Colo 'sabes que yo cometí un error, uno se puede equivocar, pero puede enmendar todo lo que hizo' ¿Tú crees que en Europa no van a preguntar quien se va para allá de un día para otro? no sé si alguien vaya a decir no importa", añadió el ex meta que jugó en los tres grandes del fútbol chileno.

Brayan Cortés ha mirado los últimos cinco partidos de Colo Colo desde el banco de suplentes (Foto: Photosport)

Eduardo Fournier fue menos crítico y le sugirió ir al fútbol exterior si tiene la posibilidad. "Si está esa oportunidad de ir al extranjero, me parece bien, si dijeron que la pelearan. En lo personal me iría la extranjero, de repente no tienes las oportunidades de aprovechar el momento.Todos cometen errores, pero yo tomaría la opción de ir al extranjero. Si cometiste una falta y para ir a la Selección tienes que ser titular y (Fernando) De Paul lo está haciendo muy bien", expresó el referente de Cobreloa.