Miguel Ángel Neira furioso con Tiago Nunes por la posición de Alexander Aravena: "Para mí no tiene idea de fútbol"

Universidad Católica perdió en el Santa Laura por la cuenta mínima ante Colo Colo rompiendo la mini racha del entrenador Tiago Nunes, el que desde que llegó al banco cruzado, había cosechado un empate y dos victorias consecutivas.

BOLAVIP conversa con Miguel Ángel Neira, el que reconoce estar molesto por lo que vio y critica duramente al entrenador de la UC, básicamente por la posición en la que usa a una de las figuras de la Franja afirmando que por ahí, perdió mucho.

“Me quiero detener en una cosa, como los entrenadores cagan a los jugadores, me refiero a Alexander Aravena, él brilla pegado a la banda izquierda, ahí brilló en Ñublense, por eso la Católica lo recupera e incluso es llamado a la selección chilena adulta”, asegura.

El mundialista se toma unos minutos y vuelve a la carga. “Y resulta que llega un tipo de Brasil lo ubica como mediocampista, que manera de perjudicarlo, no entiendo a este brasileño”, agrega.

Miguel Ángel Neira luego de una serie de argumentos, concluye que Tiago Nunes “no tiene idea de fútbol, si tu ves que un jugador tan desequilibrante en ofensiva y lo hace jugar de volante, él no tiene característica de volante, él es un puntero abierto, hace goles, da asistencias, pero de volante nada, hoy no tocó ni la pelota”.

Miguel Ángel Neira culpa a Tiago Nunes de la derrota ante Colo Colo

¿Tiago Nunes es el culpable de la derrota de la Católica?

Miguel Ángel Neira responsabiliza completamente al estratega cruzado por la caída y no critica las palabras de Arturo Vidal al término del partido.

“Culpable de la derrota es el entrenador y si Vidal fue figura, fue culpable la UC, no lo presionaron, le dieron espacio, hoy jugó bien, e hizo un gol, al final tiene razón en sus dichos”, cerró.