Colo Colo y Cobreloa disputaron hace unos días un tremendo partido dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Loínos’ dieron el gran golpe en el Estadio Monumental y se impusieron por 2-0 ante el ‘Cacique’ en una nueva edición del clásico.

Con dicha victoria, el equipo del norte celebró con todo lo que fue este heroico triunfo en Santiago, volviendo a refutar lo que es esta importante rivalidad que existe con Colo Colo dentro de nuestro fútbol chileno.

Tras lo que fue este partido, un histórico ex mediocampista nacional como lo es Rodrigo Meléndez, estuvo hace unos días en el programa ‘MediaPunta’, en el que fue consultado directamente de cuál equipo es hincha, si Cobreloa o Colo Colo, en la que tras pasar por ambos equipos, se quedó con uno.

“Yo siempre lo he dicho, siempre he dicho que nací en Cobreloa y me siento hincha (de Cobreloa), sin desmerecer todos los años que estuve en Colo Colo, soy un agradecido del cariño de la gente, de todo lo que logramos obtener deportivamente y que hasta día de hoy la gente me trata con mucho cariño”, declaró.

Meléndez hizo una gran carrera en Colo Colo y Cobreloa | Foto: Photosport

Finalmente, Mélendez apunta que su gran nexo que tiene hoy en día con la familia ‘Loína’ lo lleva a tirarse más por la sangre de Cobreloa, club nacional por el que tiene más cariño en lo que significó su importante carrera futbolística.

“Yo siempre lo he dicho, me inicie en Cobreloa, mi señora, mi familia y mis hijos son de Calama y tengo un cariño muy especial por Cobreloa”, concluyó.