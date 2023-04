Colo Colo ya piensa en lo que será su estreno en una nueva edición de la Copa Libertadores, en el que los dirigidos por Gustavo Quinteros tendrán un duro debut en esta competición teniendo que enfrentarse ante el campeón del fútbol de Colombia, el Deportivo Pereira en condición de visitante.

En la previa a este partido, el conjunto local realizó una conferencia de prensa pensando en el debut ante Colo Colo, en el que el capitán del club colombiano, Jhonny Vászquez conversó con los medios y dejó sus impresiones a lo que será su estreno en esta competición ante los ‘Albos’, en la que destacó que están con una gran motivación.

“No hay mayor motivación que jugar Copa Libertadores, en nuestra casa y con nuestra gente. Este torneo es de emociones y nosotros tenemos nuestro primer partido. Vamos a competir a tope porque queremos seguir soñando”, comenzó señalando Vázquez.

Sobre su análisis a lo que ha mostrado Colo Colo en sus últimos partidos, el experimentado jugador de Deportivo Pereira confesó que están al tanto del cambio de esquema que ha realizado el equipo de Gustavo Quinteros, en la que da un aviso que podrían hacerle bastante daño a los ‘Albos’.

Bouzat fue titular en Colo Colo ante Huachipato | Foto: Photosport

“Es un equipo que ha cambiado de estructura. Ha jugado con cuatro y con tres... y por lo que he podido ver, me parece que en los costados dan muchos espacios. Lo vimos con una línea de cuatro y los carrilleros no bajaban mucho, entonces creo que podemos sacar ventaja con nuestra estructura”, declaró a los medios.

Finalmente, Vázquez sorprendió con el jugador que dentro del conjunto colombiano consideran peligroso en Colo Colo, en la que nombraron al jugador argentino, Agustín Bouzat, en la que el ‘Indio’ destacó la gran cualidad del ‘Chiqui’ la que buscaran poder contrarrestar dentro del partido.

“Es un jugador importante. Por la estructura que tenemos, tratamos de igualar con un mano a mano. A veces estos jugadores se aíslan del juego para esperar el espacio y debemos estar atentos para controlarlos. Hay que quitarle protagonismo”, cerró.