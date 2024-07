Universidad Católica y Unión La Calera se vieron las caras este sábado 20 de julio por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2024, en lo que es el inicio de la segunda rueda. En el Estadio Santa Laura los Cruzados se impusieron por 2-0 ante los Cementeros, donde debutó el volante Pablo Parra proveniente de Colo Colo.

El jugador de 29 años ingresó en el segundo tiempo e hizo su estreno por el cuadro de la Quinta Región, solo un día después de haber sido oficializado como refuerzo del equipo que dirige Walter Lemma.

Cabe recordar que Parra se desvinculó del Cacique luego de una temporada, en la que no pudo ganarse un puesto ni convencer al entrenador Jorge Almirón en el último semestre.

Es más, el oriundo de Chillán solo disputó 16 partidos con los albos, nueve de ellos como titular, donde no anotó goles y solo dio dos asistencias.

Pablo Parra tuvo su estreno este sábado con Unión La Calera ante Universidad Católica. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Pablo Parra rompe el silencio tras su salida de Colo Colo

Y esta jornada tras el partido ante la UC en la comuna de Independencia, Pablo Parra rompió el silencio en conversación con el periodista Cristián Alvarado de Radio Agricultura. Donde entregó su versión de su salida del Estadio Monumental.

“Uno se entrena para jugar, yo lo venía haciendo bien en los entrenamientos, pero algo pasaba que no estaba yendo citado, que no jugaba. Entonces bueno, tomé la decisión de salir y quería mostrar mi juego, el que siempre he hecho”, comenzó diciendo.

¿Apuntó contra Jorge Almirón?

Eso sí, intentó no culpar a Almirón por la poca consideración que tuvo en su última parte en Macul.

“Tampoco hay que echarle la culpa al técnico. Es con uno mismo, uno se enfada solo… ¿Por qué no estuve jugando en Colo Colo? Pero bueno, en mi puesto también había muchos jugadores. Había cinco, seis jugadores. Entonces se veía difícil y los que estaban jugando, lo estaban haciendo bien”, indicó.

Al ser consultado por el peso de la camiseta del Eterno Campeón, el ex Puebla evitó aquel rótulo y solo apuntó a la poca continuidad que tuvo en Pedrero.

“Es que no sé si me pesó, porque no tuve la continuidad que debería tener. Era el jugador, ese que jugó los últimos partidos en Colo Colo, ese era. Y después fui perdiendo terreno”, finalizó.