Colo Colo recibe a Alianza Lima en el estadio Monumental este miércoles a las 18:00 de Chile continental con transmisión EN VIVO de Fox Sports 1 y Star+. Los albos buscan sumar tres puntos que lo acerquen a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El triunfo del equipo de Gustavo Quinteros por 2-1 ante Fortaleza lo deja en buen pie de cara al presente partido. Por su parte, Alianza Lima necesita sumar de forma urgente, ya que cayó por 1-0 en casa frente a River Plate.

Una de las principales interrogantes era el reemplazante de Emiliano Amor, ya que Matías Zaldivia no viene como titular regular y cometió errores en los últimos dos partidos: "Él no viene jugando con continuidad es probable que, cuando le toque jugar, no esté al 100% o con toda la confianza. Es normal. Yo creo que hay que darle confianza a él y a todos, porque todavía no tengo decidido quien reemplazará a Emiliano Amor. Puede ser César Fuentes, Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, César Fuentes o Alán Saldivia incluso. Tenemos muchos chicos luchando por un puesto", dijo el DT.

Quinteros finalmente se decidió por la opción de Matías Zaldivia en la defensa por sobre cambios de posición principal o apostar por algún jugador joven.

El árbitro del partido será Esteban Ostojich de Uruguay, quien estará acompañado por sus compatriotas Agustín Berisso, Andrés Nievas (asistentes) y Leodan González (cuarto árbitro). En fase de grupos no hay VAR.