Gustavo Quinteros llegó con todo a Colo Colo, luego de su viaje flash a Portugal, para ver unos temas personales y preparar el partido del domingo ante Unión La Calera. Uno de los grandes dolores del cuerpo técnico, al menos, se subsanó en la práctica de hoy en el Estadio Monumental con el defensor uruguayo Maxi Falcón, aunque también el Gato Goleador, Juan Manuel Lucero, sigue en cuidados para ver si es que puede jugar.

El Peluca, durante varios días, presentó una dolencia física y estuvo a maltraer. Sin embargo, el charrúa dirá presente el fin de semana y está preparado para una nueva final por el título 33 que busca Colo Colo hace varias temporadas.

"Falcón entrenó totalmente normal, lo hizo muy bien, está muy bien", esbozó Quinteros, quien cuenta con el Peluca debido a que Matías Zaldivia se lesionó y tiene para varias semanas fuera, mientras que Emiliano Amor sigue agarrando ritmo de competencia.

También, en las juveniles, Colo Colo tenía donde echar mano con Bruno Gutiérrez o también Jayson Rojas. Pero, en forma estoíca, Falcón se volverá a colocar la capa de superhéroe para jugar por el Cacique.

Maxi Falcón logró recuperarse a tiempo y estará de gran forma en Colo Colo para el duelo contra La Calera (Agencia Uno)

En tanto, la preocupación corre en Colo Colo de parte de Juan Manuel Lucero, quien sigue afectado físicamente, lleva varios entrenamientos ausente y, sobre todo, el riesgo que su lesión empeore debido a la cancha sintética del Nicolás Chahuán Nazar.

"Sobre Lucero vamos a decidir mañana, pero lo más probable es que lo cuidemos para el siguiente partido para que no se agrave esa molestia que tiene. No es nada grave, pero es una molestia en una zona peligrosa y vamos a decidir si estará convocado o no. Los encontré a todos muy bien, trabajaron muy bien y vamos llegar de la mejor manera al partido", deslizó Quinteros.