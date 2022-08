En Colo Colo recibieron un nuevo gran golpe en esta temporada, en donde a las eliminaciones de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, sufrieron el potente mazazo de quedar fuera en los octavos de final de la Copa Chile a manos de Ñublense, en lo que era uno de los objetivos trazados por el plantel Albo en esta temporada.

Para esta jornada el defensor del Cacique, Emiliano Amor habló con los medios de comunicación y tuvo palabras para lo que ha sido el golpe de quedar eliminado de la Copa Chile y además, señaló que el Campeonato Nacional siempre ha sido el primer objetivo.

“Teníamos un objetivo principal que todavía lo mantenemos, estamos nueve puntos arriba, no hay que relajarnos, hay que seguir compitiendo y trabajando. Los otros dos objetivos era que queríamos reivindicar Copa Chile, no pudimos, pero siempre dejamos todo dentro de la cancha. Después, competir bien en Copa Libertadores, en donde fuimos de más a menos, empezamos muy bien y no terminamos haciendo nuestro juego, pero creo que el objetivo principal, que es el campeonato, que lo propusimos desde el año pasado que no pudimos hacerlo. Lo de Copa Chile es un golpe bastante duro, pero en toda caída hay que levantarse y es el momento de mostrar la personalidad y carácter que tenemos todos nosotros”, partió señalando Amor.

Dentro del torneo, el conjunto de Gustavo Quinteros ha logrado positivos resultados logrando estirar su ventaja en la cima de la tabla de posiciones, pero de manera algo más complicada que anteriormente, a lo que el ex Vélez se manifestó por si le han ido agarrando al mano al equipo, algo que él niega.

Amor avisa que el Cacique va por el título | Foto: Guillermo Salazar

“Cosas a mejorar siempre hay, ganando 1-0, 3-0, 3-2 o perdiendo, aprendes mucho más. No sé si nos están tomando la mano, no creo eso, sí que los equipos se vienen a defender bien, obviamente nos ganamos un respeto en todo este tiempo que lo sentimos adentro de la cancha. Tenemos que seguir mejorando tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y para eso estamos trabajando día a día y vamos a seguir trabajando hasta que sea el fin del campeonato”, explicó el defensor.

Pensando en el próximo desafío en el torneo nacional, el zaguero argentino tuvo palabras de elogios para Unión La Calera, pero ahondó más en el conjunto Albo, en donde deben trabajar y jugar estos encuentros con tranquilidad para conseguir grandes resultados.

“Aunque este peleando la zona baja sabemos que es un buen equipo, que juegan bien, cuando jugamos de local contra ellos siempre intentan salir jugando, les gusta el juego de buen pie y salir por abajo. Nosotros tenemos que contrarrestar eso y en la semana lo vamos a trabajar, pero tenemos que enfocarnos más en nosotros en el carácter y en que los chicos jóvenes jueguen tranquilos, con confianza y darle la tranquilidad de grandes a chicos para que jueguen tranquilo y si se equivocan, no va a pasar nada”, apuntó en conferencia.

Finalmente, Amor se refirió a la posibilidad de que Colo Colo pueda disputar un atractivo triangular junto a River Plate y el Real Betis, indicando de que le encantaría que esto sucediera, pero que no quieren desenfocarse de su real objetivo en este 2022.

“Es algo muy reciente por lo que sé, no está muy claro todavía. Son equipos importantes, obvio, pero creo que nuestro foco y mentalidad y objetivo es el Campeonato Nacional. Si después hay amistosos de esa envergadura va estar muy bueno para Colo Colo y también para ellos, pero creo que no hay que sacar el foco”, cerró.