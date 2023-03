Comienza la edición 193 del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, en la cancha del Estadio Monumental. Para el encuentro diversas figuras e ídolos albos arribaron al recinto, como el caso de Esteban Paredes.

El máximo goleador de los torneos de Primera División conversó con la prensa en su llegada al Estadio Monumental, y no dudó en respaldar el poder ofensivo del Cacique para este compromiso ante la U.

"Estos son partidos clave en donde si das una milésima de espacio, Colo Colo tiene las armas para atacarte y hacer goles", indicó Paredes, mandándole un recado a la U sobre el ataque albo, que estará compuesto por el tridente de Marcos Bolados, Leandro Benegas y Fabián Castillo.

Paredes supo ser figura en los Superclásicos ante la U | Foto: Agencia Uno

Además, el goleador volvió a hablar de Matías Zaldivia, en conversación con TNT Sports: "No me gustaría estar en los zapatos de él, pero ya es un hombre grande y ojalá hoy no juegue como lo hacía cuando estaba en Colo Colo".

"Son 22 años que la U no gana en el Monumental, esperemos que esa racha no se corte hoy", cerró el goleador en la previa del Superclásico.

Paredes entrenó esta semana con el plantel albo, con quienes se preparó para lo que será su despedida el próximo sábado 25 de marzo en el Estadio Monumental. Hoy a las 22:00 horas serán puestas a la venta las entradas.