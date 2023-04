Colo Colo igualó sin goles en un partido abúlico frente a Unión La Calera en el inicio de la 12ª fecha de la Primera División del fútbol chileno. Sin duda, el resultado no fue bueno en la Región de Valparaíso y eso hace perder la esperanza, para varios exjugadores del Cacique, de cara a lo que se avecina con Boca Juniors en el Estadio Monumental.

El ex delantero José Luis Álvarez, más conocido como el Pelé, dialogó con Bolavip Chile y fue directo al hueso para analizar lo que dejó el partido ante Unión La Calera. El ex artillero no está conforme y prendió el ventilador contra el equipo de Quinteros.

El Pelé fue claro para analizar lo que dejó el partido ante los cementeros. El ex artillero cree que los jugadores que arribaron al club no han aportado nada, para dar la pelea en el certamen local ni menos a nivel continental.

"Estoy totalmente decepcionado. Colo Colo no tiene nada. No es un equipo competitivo. Esperamos mucho de algunos jugadores y, lamentablemente, no resultan", disparó Álvarez.

Gustavo Quinteros sigue sin sacarle rendimiento óptimo a Colo Colo (Photosport)

Álvarez como ex delantero de Colo Colo sin filtro le tiró toda la carne a la parrilla y fustigó el rendimiento de valores como Ramiro González y, sobre todo, el de Leandro Benegas con el que no quedó nada conforme.

"Estoy viendo a Leandro Benegas y nada, nada, nada. Colo Colo no tiene un equipo competitivo y no tenemos un equipo que pelee el campeonato. En vez de ganar un punto ante La Calera terminamos perdiendo dos", añadió.

Ya la crítica más dura del Pelé Álvarez fue para el equipo en su conjunto y, además, el que fue también Jefe de Seguridad de Colo Colo cree que ante Boca hay poco y nada que se puede hacer. El tema de los refuerzos le complica al oriundo de La Serena.

"Si Colo Colo gana o pierde no es que de lo mismo, pero no tenemos equipo. Hay que ser honestos. El equipo debería haber tenido es con refuerzos importantes. Ninguno de ellos vale realmente la pena. De los que vinieron no hay ninguno que haya sacado ventaja para decir que anda bien. No tenemos un referente de área tampoco", detalló Álvarez.