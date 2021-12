Colo Colo está trabajando en la conformación de su plantel para la temporada 2022 y aún no puede dar con un delantero centro, una de las posiciones claves que Gustavo Quinteros le pidió a la dirigencia de Blanco y Negro para reforzar.

Uno de los hombres que ha sonado con fuerza para retornar al Estadio Monumental es el de Esteban Paredes, histórico ex goleador de los albos que este año jugó en Coquimbo Unido tras su salida del Cacique a principio de año. El ariete, de 41 años, quiere tener su “Last dance” con Colo Colo y terminar su carrera en Macul.

Felipe Bianchi, periodista de ESPN, se refirió en la señal televisiva sobre una posible vuelta de Esteban Paredes a los albos, algo que, en su criterio, es poco serio por la edad que tiene el ariete.

“Yo no me imagino a River Plate, a Boca Juniors, al Liverpool diciendo ‘sí, nosotros contratamos jugadores de 40 años’, no. Yo supongo que esto se ya levantado, que podría ser divertido, interesante, pero supongo que Colo Colo no está de acuerdo con una cosa así”, advirtió de entrada.

Al ser replicado que eran palabras de Morón, aseguró que “Se equivocó. Colo Colo le está debiendo una grandísima y maravillosa despedida a Paredes, pero en el plantel 2022 de Colo Colo no cabe Esteban Paredes, sino es un club muy poco serio”, remató.

¿Podrá Esteban Paredes retornar a Colo Colo y tener su último romance con los albos? Si bien aún no se sabe, el bajo costo de su incorporación estaría tentando a la dirigencia de Blanco y Negro a darle en el gusto, pero a sabiendas que no tendrá un rol protagónico en el equipo de Gustavo Quinteros.