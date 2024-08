Esteban Paredes fue el gran protagonista de la jornada de domingo en la Primera B, donde anotó el gol que le dio el triunfo a Santiago Morning sobre Deportes Temuco en el retorno goleador del ídolo de Colo Colo.

La previa del debut de Paredes con la camiseta de Santiago Morning había estado marcada por las críticas de Luka Tudor a su regreso, quien tildó de ‘poco serio’ que un jugador de 44 años vuelva al fútbol profesional.

Paredes anotó en la Primera B. | Foto: Photosport

Uno que mandó a callar al ex jugador de la Universidad Católica y que conoce de cerca a Esteban Paredes es Hernán ‘Clavito’ Godoy, histórico entrenador del fútbol chileno quien en diálogo con Bolavip Chile le habló al ex cruzado: “Yo lo dije antes, Luka Tudor mejor no hiciera ese tipo de comentarios, porque él viene de un equipo millonario como Católica, que perdió con Audax”, dijo.

“Yo dije: Paredes entra para un tiro libre o un penal. El fútbol chileno está tan bajo en Primera División y Primera B, no va nadie, van 4 pelagatos por partido”, complementó sobre el aporte de Paredes a la Primera B y una crítica al estado actual del balompié chileno.

En el cierre, Clavito indica qué es lo que espera de Paredes en esta nueva incursión: “Lo que más me interesa es que Paredes les entregue vivencias a los muchachos; cómo correr, cómo rematar. Acá en Chile no aparecen punteros izquierdos, jugadores como Pato Yáñez… es muy mediocre, ya no hay jugadores”.

La carrera de Esteban Paredes

Santiago Morning, Deportes Puerto Montt, Universidad de Concepción, Pachuca, Cobreloa, Colo Colo, Atlante, Querétaro, Coquimbo Unido y San Antonio Unido son los equipos que Esteban Paredes ha defendido a lo largo de su carrera como futbolista profesional.