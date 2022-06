Colo Colo consiguió un valioso triunfo en el Centro Deportivo Azul imponiéndose a la Universidad de Chile en el Superclásico del Fútbol Femenino. Las albas consiguen tres puntos valiosos que les permite mantener su lucha en la cima por el campeonato e igualar a su similar de Santiago Morning.

Sin embargo, una situación preocupante fue lo que se vivió con la jugadora Javiera Grez, quien sufrió un fuerte choque en un balón aéreo en la cual quedó inmovilizada en el césped de la cancha Leonel Sánchez y por la cual rápidamente se pedía la asistencia médica.

El cuerpo médico del club albo corrió para atender a la jugadora, y por la cual incluso también estuvo presente el cuerpo médico de la Universidad de Chile para ayudar en la atención a la futbolista la cual parecía tener una compleja situación.

Javiera Grez debe ser trasladada por Carabineros a un centro asistencia por falta de ambulancia. (Foto: Cristopher Antúnez / Bolavip)

No obstante, la parte inaceptable de esta situación se vivió en la cual se pedía una ambulancia para que pudiera trasladar a la jugadora a un centro asistencia de forma rápida. Esto no pudo ocurrir producto de que no había un móvil para llevarla a un hospital.

Y frente a la emergencia que se vivía en el Centro Deportivo Azul, la futbolista Javiera Grez debió ser trasladada en un furgón de Carabineros para constatar las lesiones que sufrió en este balón en disputa lo cual alarmó a más de uno.