Brayan Cortés perdió la titularidad de Colo Colo, sí. Eso es un hecho. El meta seguirá siendo alternativa y mañana ante Boca Juniors, Fernando de Paul, será el encargado de atajar en la Copa Libertadores. El cuerpo técnico de Gustavo Quinteros, según Bolavip Chile, está muy conforme con la actuación del Tuto y es un arquero confiable y preparado para poder actuar en el Torneo Nacional y en la certamen continental.

Hace algunos días, La Tercera develó que Brayan Cortés cometió un hecho de indisciplina en el hotel de concentración y el jugador habría llevado a una persona no autorizada a la concentración. Este hecho fue constatado por el PF Hugo Roldán. Ante ello, Quinteros, en la previa al partido con Boca, dio varias luces sobre esta situación del meta.

En la previa, Quinteros hizo hincapié que nadie tiene el puesto ganado en Colo Colo y entregó todos los detalles que el utiliza para poder seleccionar a un jugador. En este caso, el estratega deja en claro el por qué dejó fuera a Cortés, que es coincidente en varios aspectos de lo que ocurrió con él. Lo concreto es que el técnico albo apostará por De Paul y que el iquiqueño tendrá que lidiar para ser considerado. Los motivos del cuerpo técnico son concretos y calzan con lo que pudo haber hecho el meta.

"Para formar los equipos, dar la oportunidad y poner a jugadores, tenemos en cuenta un montón de situaciones. Lo futbolístico, lo personal, las reglas, las normas que nosotros tenemos internamente. Si algún jugador bajó el rendimiento puede jugar otro, si en el algún momento un jugador cometió un error, puede jugar otro, siempre y cuando tenga fortalezas parecidas, porque si no a lo mejor sigue jugando ese jugador y si no tengo otra opción sigue jugando", adelantó Quinteros.

Gustavo Quinteros fue claro para relatar sobre lo que pasa con Cortés (Photosport)

Quinteros siguió en la misma línea y también continuó dando luces de qué podía pasar por el meta Cortés, quien es el segundo capitán del equipo y de un rato a otro pasó de la titularidad a la banca.

"Soy justo con todo un plantel y no voy a dar las razones públicas de todos los jugadores por qué juegan o por qué no juegan. Nunca no dije por qué no jugó Gil, ni Falcón y ahora Brayan. Ahora, son cosas que tienen que decir ustedes. Quiero aclarar esto, hay un 70 o 80 por ciento de todo lo que se dice que no es verdad. Sobre Colo Colo hay cosas que no son verdad, lo aclaro, puede ser una razón futbolística o no. Eso no lo haré públicamente. Todo lo que sucede internamente, lo hago internamente", añadió el DT.

Para rematar, igualmente, Quinteros en la situación de Cortés y también cómo se abordaron temas anteriores no las detalló, aunque también fundamentó lo que él hace para decidir estas cosas.

"Tomo soluciones siempre tratando de ser lo más justo para el grupo. Tenemos un grupo de 30 jugadores y tengo que ser justos con todos. De esa manera tenemos una manera excepcional desde el 2020, siempre. Tenemos 30. Jugadores que tienen sus problemas personas, todos tienen una vida privada y todos vienen a entrenar todos los días y conviven y convivimos. Cuando un jugador baja el rendimiento y tiene un problema personal o cometió un error tenemos que tomar que tomar decisiones", finalizó Quinteros.