Colo Colo se encuentra realizando una planificación de cara a la conformación del plantel para el próximo año. Los albos esperan sumar refuerzos considerando que tendrán que encarar cuatro competencia durante el año, donde se espera que puedan pelear en todos los ámbitos posibles.

Gustavo Quinteros conversó este jueves con el programa Los Tenores de Radio ADN, donde fue consultado con una posibilidad de que Esteban Paredes pueda volver a la institución considerando que el delantero expresó que jugará un año más y extenderá su carrera deportiva.

“Si Esteban quiere volver al club, por supuesto que tenemos que hablar con los dirigentes. Es un ídolo del club. No sé si está para 90 minutos. Futbolística y físicamente no sé si pueda ser un aporte ahora. Es algo que me lo guardo para mí. A mí no me cabe ninguna duda de que pueda venir al club, no sé si para jugar 90 min, pero las puertas abiertas las tiene si quiere seguir aportando para el club, para los jóvenes”.

Sobre este mismo punto, el estratega dio a conocer que él no le puede cerrar las puertas al ídolo de los hinchas. “No soy nadie para cerrarle las puertas a Esteban Paredes, pero hay que ser realista, él no tiene la edad en la cual puede desplegar su mejor fútbol. En ese sentido se puede complicar. Esteban le dio mucho al club y hay que reconocerlo. Por eso, para mí las puertas siempre están abiertas para Paredes”.

Una instancia por la cual el entrenador está abierto a la posibilidad de conversar con los dirigentes para una posible llegada del goleador colocolino, teniendo en cuenta que también logró el ascenso al Campeonato Nacional con Coquimbo Unido.