Gustavo Quinteros no se saca de la cabeza su debut en Copa Libertadores con Colo Colo: “Debemos demostrar que podemos jugar de igual a igual”

Colo Colo realizó este miércoles su primer y último entrenamiento en territorio brasilero previo al partido frente a Fortaleza en la Copa Libertadores. Los albos llegaron al estado de Ceará durante la madrugada, y descansaron durante toda la mañana para en horas de la tarde, aclimatarse en lo físico con la mente puesta en el partido de mañana.

Gustavo Quinteros atendió esta tarde de miércoles a los medios de comunicación de forma virtual en Brasil, por la cual fue enfático en mostrar y señalar la concentración que tiene todo el equipo para el encuentro de mañana, en donde esperan poder realizar un buen papel en cancha y sumar puntos.

“Estamos bien en el torneo local, tenemos recambio de jugadores jóvenes, somos uno de los planteles más jóvenes en la Libertadores. Estamos mirando a largo plazo, nos agarra en buen momento la Libertadores y eso debe ser demostrado en el campo. Los jugadores deben jugar a su máximo nivel, demostrar que pueden jugar en Brasil”.

Además, sobre este mismo punto, el estratega agregó que “Hemos pensado que juega bien Fortaleza, después veremos si está o no al mismo nivel de River, sé que para sacar un buen resultado mañana no podemos fallar, no darle opciones al rival, tiene buenos jugadores. El equipo demostrará el nivel futbolístico. Estaremos preparados para sacar este buen resultado”.

No fue lo único a lo que se refirió el entrenador, donde además destacó que el equipo viene mostrando un buen juego. “Espero que el mejor Colo Colo posible, venimos jugando bien, pero a nivel internacional no te dejan pasar los errores. En los últimos partidos tratamos de mejorar. Para este encuentro corregimos cositas, detalles importantes, contra equipos importantes te las pueden hacer pagar. También estamos confiados, tranquilos y motivados, estamos fuertes”.

Sin embargo, es claro en señalar que el Cacique, quizás, no tiene un plantel para levantar el trofeo sudamericano. “No sé si Colo Colo se formó o tiene plantel para ganar la Libertadores, eso hay que demostrarlo partido a partido, tener esa jerarquía que amerita un torneo tan importante. Enfrentaremos a equipos fuertes, existe la ilusión de ganar, pensamos que se puede hacer, pero no podemos pensar en ganar la Copa”.

En esta línea, el técnico agregó que “Hay que ir paso a paso, nos enfrentaremos a los mejores de América que tienen un poderío económico enorme. Mañana vamos a saber a qué nivel estamos, luego de eso seguiremos compitiendo de la mejor manera para representar al fútbol chileno”.

Finalmente, el entrenador no quiso referirse al tema de los árbitros en el fútbol chileno. “Nos hemos estado enterando de cosas de los árbitros, pero no estoy empapado del tema, estoy concentrado en Copa Libertadores y después nos vamos a interiorizar más. Esperamos que no haya problemas con el tema de los árbitros. Tenemos que jugar hoy y el domingo en nuestra cabeza, si se suspende hay que buscar otra fecha y tener la recuperación adecuada”.