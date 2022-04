Un sensacional debut tuvo Colo Colo en la Copa Libertadores 2022, en donde el conjunto Albo impuso sus términos en tierras brasileñas y venció por 2-1 a Fortaleza en condición de visitante, quien a priori es su rival directo en el Grupo F.

Tras finalizar el encuentro, el entrenador del Cacique Gustavo Quinteros habló con los medios de comunicación en conferencia de prensa y dio sus impresiones sobre lo que le dejó la gran actuación del equipo en Brasil.

“El equipo jugó muy ordenado, la mayoría de los duelos fueron nuestros, sobre todo en el primer tiempo. Después del 2-0 inconscientemente nos metimos muy atrás, ahí uno piensa que el partido está terminado y no es así. Faltó más intensidad ahí, seguir ganando las pelotas divididas, presionar más arriba. Pero estoy conforme con el resultado y con el muy buen primer tiempo”, inició indicando el DT de los Albos.

El estratega del Cacique indicó que antes del partido tuvo un dialogo con sus dirigidos, en donde dejó en claro que el equipo con más historia en este encuentro era Colo Colo y eso tenía que impulsar al plantel a buscar el triunfo en un terreno complicado como lo era el Arena Castelao de Fortaleza.

“Habíamos hablado con los jugadores que hoy el equipo con más historia era Colo Colo, teníamos que venir a proponer, a buscar el resultado, aunque fuera ante tanta gente, que el rival podía sentir eso de debutar en Copa Libertadores. Ellos tuvieron un primer tiempo bastante pasivo porque no los dejamos. Estuvimos ordenados, duros, bien en los duelos. Tal vez fuimos más protagonistas que el rival. A mí me impactó la gente, me emocionó ver tanta gente alentando a un equipo. Fuimos justos ganadores por lo que hicimos en el primer tiempo y alguna parte del segundo que no fue igual”, aseveró el director técnico del Cacique.

Finalmente, Quinteros fue consultado sobre la opinión que tiene ante el equipo brasileño de Fortaleza, en donde sostuvo que en casa es cercanamente parecido a River Plate en su solidez y que será un complicado rival en lo que será la lucha por avanzar en la fase de grupos.

“Sigo sosteniendo que Fortaleza es un equipo fuerte, de un nivel cercano a River (Plate) jugando de local, por la gente, la temperatura, la humedad, la forma de jugar que tiene, tiene un esquema de juego interesante, funcionando muy bien, rota constantemente jugadores y lo hacen bien. Es un rival durísimo que va a pelear para clasificar. Puede sacar resultados en cualquier cancha”, cerró.