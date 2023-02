Hugo González, ex defensa campeón con Colo Colo y ex formador de juveniles del Cacique repasó a los canteranos que no han querido seguir siendo parte del Cacique.

Uno de los canteranos de Colo Colo que ha tenido más éxito en el fútbol es sin duda Arturo Vidal, bicampeón de América con La Roja que fue formado en el Estadio Monumental. El propio King siempre se ha mostrado agradecido con el profesor que lo formó en Macul, Hugo González.

El histórico ex defensa de Colo Colo, campeón de Primera División con los albos en 1986 y 1989 dialogó con DirecTV Sports, para realizar un duro diagnóstico de las juveniles del club en donde trabajó durante varios años como profesor.

"Hoy los jóvenes no quieren estar en Colo Colo, el que quiere estar, se queda. No marcan una diferencia en Colo Colo antes de partir al extranjero", dijo el ex jugador y ex DT interino del Cacique, haciendo alusión a los problemas que ha tenido el club con canteranos que se han ido sin mucha experiencia como Luciano Arriagada o el propio Joan Cruz, que estaría cerca de salir del club para emigrar a Europa.

Hugo González fue en dos periodos el DT interino de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

En la conversación también se dio el tiempo para analizar los problemas de formación de jugadores tanto en Macul como en el fútbol chileno: "No es fácil sacar nuevos jugadores, muchas veces se logran pero tenemos muchas carencias en la formación y captación. Hoy no todos se dedican al deporte y quieren ser futbolistas".

Además, habló sobre su regalón Arturo Vidal, que este martes debuta con Flamengo en el Mundial de Clubes: "A él le gustaría jugar en Chile, él se está candidateando de alguna forma, para poder venir y defender los colores de Colo Colo, que es su amor", cerró sobre la posibilidad del retorno del Rey al Monumental.