Matías Zaldivia se transformó en el foco de las miradas en el día de ayer, después de haber sido oficializado como el flamante refuerzo de Universidad de Chile tras su paso de siete años por Colo Colo.

Uno que sacó la voz por su traspaso fue Eddio ‘Yeyo’ Inostroza, histórico del Cacique quien habló con Bolavip Chile y ni se inmutó por el ex albo: “Lo dije la otra vez, Zaldivia nunca fue un aporte real a Colo Colo”, arrancó diciendo.

“Él tiene muchas falencias y bueno, que busque un nuevo camino y que lo hayan aceptado en Universidad de Chile me parece fantástico por él y su familia. Ojalá le de resultado, pero en Colo Colo ya venía a la baja”, avisó.

Zaldivia ahora vestirá los colores de la U. | Foto: Agencia UNO

A su vez, Inostroza se sumó a las palabras de Esteban Paredes quien criticó el trato que Colo Colo le da a sus ‘ídolos’: “Se perdió ese romanticismo que había antiguamente de los dirigentes cuando el club pertenecía al pueblo”.

“Antes las entradas, por ejemplo, eran mayoritariamente de los socios y ahora se tornó a otra cosa. Quizás fueron visionarios, pero no teniendo ese apego por las instituciones. Son frialdades que hay que aceptarlas no más”, complementó.

“Yo estuve en Colo Colo como jugador, entrenador y con todo lo que logré nunca me han abierto las puertas para ir a estar disponible en alguna parte de la institución, pero bueno, es algo que siento, pero no me corroe tan profundamente”, remató en el cierre.