Alexis Sánchez se refiere a su rol actual en el fútbol. Maravilla confiesa que trata de ayudar a sus compañeros. En ese sentido, mencionó a tres joyas de la Selección Chilena, a quienes les exige.

“Hoy en día en mi posición como estoy ahora, en la selección y en mi club trato de ayudar ¿Cómo puedo ayudar? Por ejemplo, hay muchos jóvenes en la selección, Darío Osorio, Marcelino (Núñez), (Lucas) Assadi. A veces soy exigente y los exijo a ellos, siempre constructivo”, señaló el bicampeón de América en conversación con Mark González en su programa Leyendas.

En ese sentido, los comparó con un compañero que tuvo en el Inter de Milán: “Comparo a ellos con Lautaro Martínez en el sentido de cabeza. A Lautaro en un entrenamiento le hago dos cosas y el chabón aprende rápido”.

Sánchez hace una comparación entre el futbolista nacional y el trasandino: “Le digo Lauti ciérrate un poco más y al jugador chileno como que le cuesta un poco entender esas cosas, ahí estoy en la relación entre el argentino y el chileno, el argentino capta rápido”.

El histórico de la Roja se refiere a su relación de aprendizaje con los más jóvenes: “Yo también de ellos, me compenso con ellos. Me gusta aprender de ellos y a veces estamos sentados, es como la conversa que tenemos ahora. No les hablo de fútbol, cómo estay, qué le gusta, nos cag… de la risa. Me hacen bromas a mí y se sueltan”.

Alexis Sánchez busca aconsejar de forma constructiva a los jugadores más jóvenes (Foto: Photosport)

También mencionó los consejos que da los nuevos talentos: “Vamos paso a paso, que en el fútbol un día estás aquí (arriba) y un día no. Enseñarles esas cosas para que entienda un poco, sé lo transmito, después ya depende de él. A lo mejor en mi caso nunca me lo dijeron”.