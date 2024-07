Ex jugador, sostiene que esta llave con Everton, le servirá al entrenador para saber la real cuantía de su equipo.

Campeón con la U 1994 se cansa de este jugador de la U: "No es para Universidad de Chile"

La derrota por dos goles a uno de la U ante Everton de Viña del Mar por Copa Chile, dejó de manifiesto algunos temas defensivos, como también, la respuesta del golero Gabriel Castellón, quien se le vio complicado en ambas anotaciones ruleteras.

Algo que de alguna manera deja en manifiesto el ex jugador, Cristián Castañeda, quien el conversación con BOLAVIP CHILE, dejó en claro que no le gusta para nada, el ex portero de Huachipato.

“Si uno hila fino, no son goles para un arquero de Universidad de Chile, para mí nunca ha sido un portero para ganar el Campeonato, pero está ahí y hay que darle todo el apoyo”, dijo el querido Scooby.

Sobre el partido mismo, el ex lateral de la selección chilena, dijo que fue un duelo complejo para los azules. “La sorprendieron hasta que reaccionó y ya era tarde, se agrandó el rival y le costó a la U, al final es una derrota que Everton defenderá con todo en el Nacional”, aseveró.

Castellón ve cómo el balón se mete en su arco para el segundo gol de Everton (Photosport)

Castañeda: “Será un buen parámetro”

En relación a la llave ante Everton, el ex campeón con la U sostuvo que este duelo de 180′ minutos, grafica lo importante que puede marcar el futuro para la escuadra de Gustavo Álvarez.

“Este será un buen parámetro para lo que viene, para lo que viene en el segundo semestre”, dijo para nuestro portal, para luego cerrar con que no hay valores a destacar. “Un partido trabado y no encuentro que sea meritorio destacar a alguien, la U reaccionó muy tarde y cuando quiso no pudo”, concluyó Castañeda.

¿Cuándo se juega la revancha?

Este domingo 14 de julio a las 17:30 horas en el Estadio Nacional, se jugará la vuelta del duelo entre la U y Everton de Viña del Mar.