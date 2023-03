Histórico de Colo Colo pone paños fríos por irrupción de Damián Pizarro: "Es un proceso, no hay que volverse loco y generarle presión"

Colo Colo limpió, en parte, la imagen que dejó ante Cobresal en el norte del país el día de ayer, superando de buena manera a Colón de Santa Fe en un amistoso internacional en el marco de la despedida de Esteban Paredes.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros realizó un buen compromiso que tuvo a Damián Pizarro desde el arranque, quien no desentonó e incluso asistió a César Fuentes en el segundo gol del Cacique frente al sabalero.

“Lo mejor siempre para un director técnico es que todos los jugadores tengan un buen rendimiento, que no sepa a quién poner porque el nivel es bueno y parejo, ese es el ideal”, comenzó analizando Ricardo Mariano Dabrowski para Bolavip Chile sobre la aparición de Pizarro y la competencia en el ataque albo.

Dabrowski pide calma con Pizarro. | Foto: Archivo

En esa misma línea, el campeón de Copa Libertadores aportó diciendo que “Los jugadores tienen que rendir de la mejor manera, después se verá… el técnico trata de elegir lo que considera mejor para el equipo siempre”.

“El delantero cuando hace goles, fantástico. Ahora, justamente de lo que se trata es si llevarlo de a poco o no, porque tiene muchas condiciones. Es un proceso que tiene que ir quemando etapas, sumando minutos de a poco, no volverse loco para no generarle una presión extra, esa es la forma de llevar a un jugador”, aconsejó sobre la irrupción del Haaland de Macul.

¿Podrá convencer a Quinteros? Lo concreto es que los albos enfrentarán a Huachipato el próximo sábado en el sur de Chile por un partido pendiente del Campeonato Nacional 2023, en donde Damián Pizarro pide a gritos tener más minutos para demostrar todo su poderío.