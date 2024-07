En la Universidad de Chile ha sido un importante tema en las últimas horas lo que será la ausencia del portero titular de Colo Colo, Brayan Cortés para el próximo Superclásico, debido a que el portero nacional fue suspendido por tres fechas tras su expulsión ante Unión Española y el ex azul, Fernando de Paul será su reemplazo.

Ante esto, el hincha azul ha festinado con todo lo que será la inminente titularidad del ‘Tuto’ para ese partido, en la que un histórico del club como lo es Horacio Rivas en conversación con Bolavip Chile pidió bajar un cambio ante esta situación.

“Hay una diferencia gigante y hay que decirlo en lo que ha hecho Cortés en su carrera y transformándose en el mejor portero permanente en lo que han sido los campeonatos nacionales, en eso no hay discusión y hay una diferencia frente a De Paul y eso está claro”.

“Los clásicos y los partidos estos tienen un plus diferente, por lo tanto un jugador profesional con experiencia, De Paul es un jugador experimentado, uno no puede decir ‘esto es una ventaja porque no viene atajando o no está al mismo nivel de Cortés’, al contrario, esto es una excitación de motivación, hay experiencia de por medio, la U lo peor que podría pensar es que pase algo así, no da para experimentar esa ecuación, no lo veo como una ventaja por ningún motivo”, declaró.

Dando más detalles sobre esto, el ex jugador indicó que en la Universidad de Chile no se deben fiar de nada y trabajar de la misma forma que lo hicieron previo al Superclásico pasado, en la que no hablaron nada antes del partido y lo hicieron de gran forma en la cancha, quedándose con la victoria.

“La U tiene que hacer lo mismo que hizo la vez pasada que ganó en el Monumental a Colo Colo, no hacer comentario de nada, no enganchar en nada, incluso es más, yo no debería hacer ningún comentario y lo digo abiertamente, creo que la preocupación y responsabilidad es para Colo Colo”, explicó.

Cortés no jugará ante la U | Foto: Photosport

“No hay ninguna ventaja”

El ex entrenador azul, César Vaccia también se dio el tiempo para conversar con Bolavip Chile y referirse a esta situación, en la que en una posible titularidad de Fernando de Paul ante la U, no la ve como ningún tipo de ventaja para los ‘Azules’.

“Tiene muchos más partidos jugados Brayan, está con más ritmo de juego, pero el ‘Tuto’ es un gran arquero, la verdad que no hay ninguna ventaja, cero ventaja”, declara.

Finalmente, Vaccia indica que estos comentarios podrían salir por parte del hincha de la U, pero por parte del plantel azul deben ser mesurados y saber que Fernando de Paul también es un arquero con grandes condiciones y que será un duro escollo para superar.

“Yo no creo que los jugadores de la U, la gente puede opinar, pero los jugadores de la U en absoluto van a pensar eso (de tener ventaja), el ‘Tuto’ es un tremendo arquero, como dijo alguien una vez ‘no pueden jugar los dos al arco, juega uno solo’, él es una prenda de garantía también. Los jugadores de la U tienen claro que quien juegue, será un partido complicado”, cerró.