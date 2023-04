El ex jugador, Jean Beausejour expresó quien es el hombre clave de Colo Colo para que pueda conseguir el triunfo ante la UC

Colo Colo pone todas sus miradas para lo que será su importante duelo que tendrá ante Universidad Católica por el Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Gustavo Quinteros buscarán sumar un triunfo el cual los acerque a la parte alta del torneo y ratificar el alza que ha mostrado su equipo.

Ya pensando en lo que será este clásico, el ex jugador con pasado en ambos clubes, Jean Beausejour tomó la palabra en Radio ADN y dio las claves de lo que será este enfrentamiento, en la que señaló que ambos equipos llegan muy igualados para medirse en este partido.

“Son fuerzas parejas, me parece que hace rato no llegaban tan parejos, porque el año pasado Colo Colo tenía una amplia ventaja. Este Colo Colo que se hace fuerte a partir de su solidez defensiva, a diferencia del año pasado, que se hacía sólido desde su ofensiva. Hoy no, hoy ve marcado que necesita esa solidez defensiva, para darle más libertad principalmente”, comenzó señalando Beausejour.

Adentrándose a lo que puede pasar en el Estadio Santa Laura, el ‘Bose’ dejó en claro cuál es el hombre clave que tiene Colo Colo dentro de su esquema, en la que señala que este es Leonardo Gil, de quienes dependen de gran manera para conseguir un gran rendimiento dentro de la cancha.

Para Beausejour el volante Albo es la pieza clave | Foto: Photosport

“Este Colo Colo es muy dependiente del momento futbolístico, anímico y físico de Leonardo Gil, en la medida que Gil está lúcido, que físicamente te aguanta más minutos de partido, Colo Colo normalmente tiene buenos momentos, porque te maneja las detenidas, porque te mete tres pelotas de gol por partido”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Beausejour destacó que a pesar del gran momento que vive Damián Pizarro y su dupla importante que ha forjado con Marcos Bolados en el ataque, el jugador crucial para desequilibrar el resultado en favor de Colo Colo será el ‘Colorado’.

“Yo lo siento qué más por el buen momento de Pizarro, que Bolados siempre es confiable en esas situaciones, pasa mucho por lo que haga Gil”, cerró.