Cobreloa aún sigue buscando refuerzos en el mercado de fichajes. Los Zorros exploran la opción de contratar al centrodelantero de 20 años, Juan Cruz Giacone, quien llegaría para potenciar la plaza que también reforzó Javier Parraguez.

Sin embargo, por ahora no hay una oficialización de su fichaje. Dalcio Giovagnoli explicó que el jugador formado en Talleres sufrió una lesión y que esperan una evaluación médica para definir si lo incorporan.

“Lo de Giacone iba a ser por el tema del juvenil. Estamos evaluando esa situación, porque tuvo una rotura fibrilar y esa rotura fibrilar demanda 15 días aproximadamente, 17 días y el jugador supera los 10 días. Queremos tener una evaluación final médica para ver si realmente eso se puede reencausar o no”, explicó el estratega sobre el futbolista que aún pertenece a la T.

El director técnico de los loínos explicó que aún existe la opción de que Giacone llegue a Calama. Esto dependerá de si el jugador puede ir haciendo en paralelo la adaptación a la altura y su recuperación.

“Si el jugador está en condiciones… me voy a meter en un área que a lo mejor no me compete demasiado y no voy a ser tan especifico, pero si a grandes rasgos se lo puedo explicar. Si el jugador viene terminando esos días de rehabilitación y puede adaptarse también a todo lo que es la parte de altura. Si toda la parte aeróbica la puede llegar a hacer, se puede reflotar esta situación tranquilamente, porque puede hacer las dos cosas en simultáneo que es la rehabilitación y obviamente la adaptación climatológica también. Es un poco la postura actual nuestra”, explicó.

Dalcio Giovagnoli se refiere a la opción de que se incorpore Juan Cruz Giacone a Cobreloa. (Foto: Photosport)

¿Hasta cuándo puede fichar jugadores Cobreloa?

El cuadro loíno podrá inscribir futbolistas hasta las 23:59 del día jueves 8 de agosto, por lo que aún tiene tiempo para hacer algún último movimiento de mercado.