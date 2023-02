Dentro del mundo de Colo Colo la ilusión se encendió al máximo ante la posibilidad de que uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno, como lo es Arturo Vidal pueda retornar a vestir la camiseta del ‘Popular’, ante los dichos que realizó en uno de sus Twitch hace unos días, en la que señaló que, si los ‘Albos’ querían pelear por la Libertadores, debían ir a buscarlo.

Sobre todo lo que se ha ido generando en el mundo del ‘Cacique’ ante una posible vuelta del ‘King’, el ex jugador y compañero de Vidal, Jorge Valdivia tomó la palabra en ‘Radio ADN’ para lo que es la opción de que el hoy jugador del Flamengo vuelva a Chile, en la que fue muy claro en señalar de que hay un tema importante fuera de la cancha que podría frenar su retorno.

“Para mí, su decisión no va a partir desde lo afectivo. Entiendo que sufre mucho cuando lo cuestionan en su nivel. La mayoría entendemos que es uno de los mejores en la historia del fútbol chileno, pero las críticas lo complican y cuando pasa eso responde en redes sociales, es muy propio de él. Desde el cariño a Colo Colo él se viene a ojos cerrados, pero desde lo social no sé si estaría dispuesto a tranzar“, partió señalando Valdivia.

Ante lo mencionado anteriormente, el ‘Mago’ de igual forma verá en que la decisión pasará netamente por Vidal y que si él se siente apto para poder batallar con las potenciales críticas que podría recibir en Chile, su retorno en Colo Colo estaría más que asegurado y de no ser así, podría alargar su carrera en otras ligas.

Vidal podría retornar a Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Creo que él debe tener un “pero” en una decisión para un eventual regreso. Tiene mercado en Estados Unidos, México, el mundo árabe. Si él asume que va a ser criticado aunque sea una figura mundial, va a venir a Chile“, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia manifestó en que entiende toda la algarabía que siente el hincha ante el hipotético retorno de Vidal, pero de igual forma deja en claro que las críticas que podría recibir en Chile, espantarían de cierta manera al ‘Rey’, quien ya ha estado algo disgustado por aquello en los últimos años, tanto fuera como dentro del país.

“Los hinchas de Colo Colo no quieren vivir del ídolo, sino que quiere rendimiento y que el ídolo moje la camiseta. Yo lo viví. Con Arturo no va a faltar eso, pero cuando vengan las críticas él podría reflexionar si está dispuesto o no a vivir lo mismo que siente en Brasil, con justicia o no. Él quizá puede tomar la decisión de irse a Estados Unidos a vivir mejor”, cerró.