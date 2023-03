Leandro Benegas llegó esta temporada a Colo Colo desde Independiente de Avellaneda con la ilusión de poder repetir la buena actuación que tuvo al otro lado de la cordillera, pese a que para esta temporada no iba a tener la misma consideración en el equipo que ahora dirige Leandro Stillitano.

En conversación con DIRECTV Sports Argentina, el delantero del Cacique explicó su salida y dijo que “Algunas veces sentí que me tiraban a la pelea con la gente, decían que yo me quería ir cuando nunca se acercaron para ver qué quería hacer”.

Benegas es indiscutido para Gustavo Quinteros. | Foto: Agencia UNO

“Entonces, la gente me atacó porque decían que yo presionaba para irme. Siempre se ataca al jugador y a veces hay cosas que no salen a la luz, solo se conoce lo que le conviene a algunos”, profundizó.

Benegas asegura que no merecía el trato que recibió: “Merecía otro trato, los números que tuve merecían una charla y ver si podía mejorar algunas pretensiones que tenía porque el contrato no era el mejor, aunque me servía a mí y también al club”.

En el cierre, aseguró sentirse feliz por su llegada a los albos y explicó el gran motivó que gatilló su salida y lo hizo tomar otro rumbo: “Trajeron dos delanteros en una clara señal de que no era prioridad. Sentía que no iba a ser importante, aunque la pasé bien en el club durante todo el año”, remató.