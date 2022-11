El ex ayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo, afirmó que tanto el portero como el defensor, le harán bien al Cacique. Cree que son jugadores que potenciarán al plantel y le entregará jerarquía.

Leandro Stillitano, ex ayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo, habló con Pelota Parada en TNT Sports y le preguntaron por los nombres que estarán en el Cacique de cara a la temporada 2023, como son Fernando De Paul y también Ramiro González.

El portero ya está entrenando junto al plantel y el defensor están a la espera de ser oficializado como el segundo refuerzo de los albos luego de pasar los exámenes médicos realizados el pasado viernes.

"Son jugadores que le darán un poquito de salto de calidad al plantel. Eso significa que habrá mayor competitividad interna, entonces el equipo sube", comenzó diciendo Stillitano.

"Para poder competir de manera internacional necesitas ese tipo de refuerzos, para que cuando nos pase lo que nos pasó con Emiliano (Amor), con Maxi Falcón y Matías (Zaldivia) por lesiones o no puedan jugar y el que los reemplace sea una opción más y no recurrir en partidos definitorios, al chico de 18 o 19 años que no tiene mucho roce internacional como nos ha pasado", agregó el argentino.

El portero ya entrena junto al plantel del Cacique | Foto: Colo Colo, Twitter

Finalmnete, concluyó con que "estos jugadores le harán bien al plantel y seguirán sumando seguramente mayor jerarquía a lo que ya se tiene".