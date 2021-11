Colo Colo tuvo un duelo muy duro ante Deportes Melipilla. Los albos se impusieron al final del encuentro por la cuenta mínima con un solitario gol de Emiliano Amor vía penal. Una jugada que minutos también se llevó a cabo, pero el ejecutante fue Leonardo Gil.

Sin embargo, el 'Colorado' falló el tiro desde los doce pasos y si disparo dio en el horizontal. En ese momento, podría haber sido un respiro para todos los colocolinos presentes, pero tuvieron que esperar hasta el final para presenciar el resultado definitivo del cotejo.

Precisamente, fue el mismo Gil quien atendió a los medios de prensa este viernes en el Estadio Monumental. Una de las consultas fue sobre la situación que vivió sobre el penal errado que tuvo ante los 'Potros'.

"Tranquilo, son cosas que pasan del fútbol, el que no patea no puede saber si erra y no. Me ha tocado convertir goles importantes y el otro día me ha tocado errar un gol importante. Después está la capacidad de cada jugador desde lo psicológico. Ojalá si hay otro penal, me toque patear y convertir", explicó Gil.

El Cacique tendrá un nuevo desafío este fin de semana, cuando el domingo 14 de noviembre visite a Curicó Unido en el Estadio La Granja. El duelo está programado para las 18:30 horas.