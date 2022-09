Hace unas semanas el delantero argentino nacionalizado paraguayo, Lucas Barrios dio a conocer mediante sus redes sociales una importante noticia sobre su carrera deportiva, la cual trataba de que el jugador que pasó por Colo Colo colgaba los botines del fútbol profesional para montarse a su nueva experiencia ligada al fútbol, en esta oportunidad como entrenador.

Sin duda que uno de los grandes momentos que pasó la ‘Pantera’ dentro de su estadía en el ‘Cacique’ fue el recordado gol que le hizo a la Universidad de Chile el 5 de octubre del 2008, en donde tras demostrar fuertes dolores estomacales, los cuales lo hicieron vomitar en pleno partido, el goleador se pegó un carrerón y anotó un gol que aún está en la memora de los fanáticos ‘Albos’ y que desglosó en conversación exclusiva con Dale Albo.

“Ese día lo estaba pasando mal, muchos decían que estaba con la caña (ríe). Había comido algo malo el día anterior y antes del partido me sentía algo extraño, como que se me venía el vómito en cualquier momento. Entro al primer tiempo y tengo la posibilidad de marcar, hice el primer gol en ese partido, pero lo estaba pasando mal”, partió comentando Barrios.

Profundizando en lo que fue dicho momento, el retirado delantero confesó su oda para poder mantenerse en la cancha para el partido ante la U, en donde detalló que sus rivales lo putearon hasta más no poder porque pensaban que hacía tiempo, pero le creyeron cuando lo vieron vomitar al frente de sus narices, explicando que lo demás es historia.

Lucas Barrios aún recuerda el gol ante la U | Foto: Archivo

“En el entretiempo había ido al baño solo, porque si el doctor me veía así me iba a sacar. Entonces decía que no podía salir ese partido, quería hacer otro gol, sabía que me iba a quedar otra. Después empecé a vomitar en el campo y ahí en cualquier momento me sacaban. Me mandan a un costado y los rivales me puteaban porque según ellos estaba haciendo tiempo, hasta que vomité al lado de ellos y me creyeron. Salgo y cuando entro, me quedo en la orilla y Mingo me da el pase para hacer ese gol que fue increíble. Cada vez que lo veo digo ‘¡qué golazo!’ Arrancar de tan atrás y en las condiciones que estaba. Lo vi muchas veces y sé que la gente se identifica mucho con ese gol y lo voy a disfrutar y recordar toda la vida”, detalló a Dale Albo.

Finalmente, Barrios manifiesta que aquel gol fue algo que hasta día de hoy no se explica por cómo se dio todo, pero que sin duda ha sido uno de sus tantos más importantes y le significó forzar sus lazos con los hinchas de Colo Colo, a quienes estará eternamente agradecidos por las grandes muestras de cariño que le han mostrado.

“Ese día no sé de donde saqué fuerzas, si digo algo estaría mintiendo. El de arriba me estaba preparando para ese gol. Fue raro, porque estaba muy débil, no solo había vomitado en el campo, sino que en el entretiempo igual y para mí fue importante convertir esos goles porque la gente, ya con esos goles, me ratificó todo ese cariño que me brindaba. Siempre estaré agradecido por cómo me trató el Monumental”, cerró.