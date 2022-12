Marco Rojas no va con pequeñeces con Colo Colo para el 2023 y avisa que quiere ser titular

Colo Colo se pone en marcha para lo que es la temporada 2023 y durante esta jornada algunos de los jugadores del reciente campeón de nuestro fútbol se sometieron a respectivos chequeos médicos para afrontar lo que es la pretemporada para los dirigidos por Gustavo Quinteros.

Dentro de lo que fue dicho proceso, el volante de los ‘Albos’, Marco Rojas dialogó con medios sobre lo que fue su retorno al país y el trabajo con su equipo, en la que es pura felicidad por aquello

“Es lindo ver a los compañeros de nuevo después de haber tenido un buen tiempo de descanso. El trabajo de hoy fue fuerte y estoy feliz de estar acá nuevamente”, partió señalando Rojas.

Profundizando en esto, el mediocampista ya pone la mira para los desafíos del club, en la que esperan poder mantener la corona en el torneo nacional y tomarse revancha haciendo una gran tarea en la Copa Libertadores.

Rojas quiere ser titular en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Esas son las expectativas del club y de cada jugador. En este momento tenemos que pensar en el presente y hacer mi primera pretemporada en Chile con este club, así que a darle con fuerza para llegar en tres semanas más en buena forma”, declaró.

Ya pensando en el 2023, una de las grandes metas que tiene Rojas para la temporada que se avecina es agarrar camiseta de titular dentro del equipo de Gustavo Quinteros, en la que indicó que trabajará al máximo para conseguir aquello.

“La ilusión es esa, es la meta de cualquier futbolista profesional. Hay que trabajar duro y llegar de buena forma a esos primeros partidos y ahí dirá el entrenador lo que quiere, pero mi intención es esa”, detalló.

Finalmente, Rojas habló sobre las llegadas y salidas que han existido en Colo Colo para la temporada 2023, en la que expresa que extrañará a los que salieron y pone toda su fe en los nuevos jugadores que llegarán a aportar al club.

“Me parece bien, aunque no estuve muy pendiente porque me tomé mi tiempo para desconectarme. Pero me junté con algunos hoy día y creo que vamos a trabajar duro y las cosas van a salir bien. Los que se fueron son bajas importantes, les deseo todo lo mejor. Pero así es el fútbol, nosotros estamos acostumbrados que cada año se haga cambios y algunos se vayan”, cerró.