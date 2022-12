Colo Colo dio inicio a su pretemporada durante esta jornada, en la que algunos jugadores del ‘Cacique’ se sometieron a sus respectivos exámenes médicos para ver cómo llegan de cara a la temporada 2023 y otros recién llegaron a nuestro país para estar expectantes a lo que será el comienzo de los trabajos con el plantel.

Dicho jugador fue el defensor uruguayo Maximiliano Falcón, quien dialogó con Radio ADN y tuvo palabras para lo que será la época de trabajos en el reciente campeón del fútbol chileno, en la que indica que llega preparado para los desafíos que se avecinan.

“Cansado por levantarme temprano para viajar y tener al niño y la perra en el viaje desgasta un poco, pero ya estamos descansados de la cabeza, tantos partidos abruman un poco, pero ahora estamos con muchas ganas y ya enfocado en la pretemporada“, partió señalando Falcón.

Una de las consultas que se le hizo al zaguero fue sobre su continuidad en Colo Colo para el 2023, en la que el ‘Peluca’ dejó en claro que están afinando detalles para poder extender su contrato y que es pura felicidad por poder continuar en el ‘Cacique’.

Falcón llegó a Chile durante esta jornada | Foto: Agencia Uno

“Estoy contento acá, cuando hay buenas intenciones y disposición de las dos partes no hay mayores inconvenientes. Solo hay que ajustar algunos detalles, creo que vamos por buen camino”, declaró.

Finalmente, Falcón tocó el tema del interés que existe desde Uruguay para poder contar con el zaguero, en la que el jugador indicó que dentro de sus vacaciones no tuvo cabeza para lo que fueron dichas propuestas y enfático en explicar de que está contento en Chile.

“Lo que sé es lo mismo que ustedes, mi representante no me quiso hablar del tema. En Uruguay me dediqué a limpiar la cabeza. Leí en muchos lados de una oferta, creo que esta vez fue real, pero estoy contento en Chile y lo mejor que sea para mí y el club, bienvenido sea“, cerró.