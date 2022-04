Colo Colo aguantó hasta donde pudo en lo físico y despertó en los minutos finales para caer por dos a uno frente a River Plate en el Estadio Monumental David Arellano. El Cacique cedió tres puntos importantes en la lucha del Grupo F de la Copa Libertadores, que lo mantiene con vida aun pensando en su clasificación.

Maximiliano Falcón atendió a los medios de comunicación posteriormente al partido en la conferencia de prensa, en la cual explicó por dónde pasó la derrota del Cacique en esta noche ante el elenco millonario responsabilizando a los errores arbitrales en los cobros.

“Fue por detalles, nosotros tuvimos las mismas situaciones que ellos y ellos estuvieron más finos. Cambió todo por un error del árbitro. Si cobran esa falta por ahí quedaba empatado o no, quizás tenían otra o nosotros, pero ahí cambia el partido. En juego, más allá del primer tiempo donde ellos tuvieron más la pelota, jugamos de igual a igual ante un rival que ha ganado Copa Libertadores, que pelea al más alto nivel, estoy conforme, hicimos un gran partido”.

No fue todo lo que expresó el defensor uruguayo, debido a que además agregó que “Había partes de la cancha que por ahí estaban en mal estado, el primer gol pica mal antes de que Omar reaccione a la jugada, pero no sé si eso influyó en el partido. Creo que se vio un partido dinámico, de ida y vuelta, con situaciones para los dos”.

En esta misma línea el charrúa apuntó que “Si el campo hubiera estado perfecto, era lo mismo, el mismo esquema propuesto, no hubiésemos renunciado nunca a lo que venimos mostrando. Me quedo con las ganas, fue impresionante la entrega del equipo”.

No obstante, el central quedó conforme con su rendimiento considerando que es primera vez que tiene este tipo de partidos de alto nivel. “Vi bien al equipo, es la primera vez que me toca jugar un partido de tan alto nivel, aunque todos los partidos de Copa son así, pero fue ante un gran rival. Me quería medir ante estos jugadores y me sentí muy bien, me voy conforme, con un sabor amargo por el resultado, pero lo importante es darle más bola a lo táctico, al nunca renunciar al juego”.

Además, el futbolista destacó las cualidades que tiene Julián Álvarez, uno de los nuevos refuerzos del Manchester City. “Julián (Álvarez) bajaba a pivotear y al jugar a un toque no alcanzábamos a anticiparlo, bajaba más de lo normal que un 9. Intenté estar pegado a él, ganarle en la dividida y con Matías Suárez atento en las diagonales, porque hace eso de manera constante”.

Continuando en su idea, el jugador colocolino agregó que “Tienen jugadores de muy buen pie, un sistema automatizado, juegan hace mucho tiempo juntos. Creo que se hizo un buen trabajo”.

Finalmente, el Peluca destacó el nivel de Gabriel Suazo. “Hace varios meses lo dije: Gabriel Suazo ha crecido muchísimo. Uno a veces tiene un buen partido o no, pero me representa en mi forma de jugar, deja todo, va a trancar con la cabeza y eso contagia, que tus compañeros te vean que quieres ganar todo, a mí me gusta ganar todo. Se lo merece, entrena como lo ven en la cancha o más. La mentalidad ganadora siempre debe estar”.